Seal et Leni Klum : manucurés jusqu’au bout des ongles sur tapis rouge

Mercredi 13 octobre, à l’occasion de l’avant-première du nouveau film Netflix intitulé « ’The Harder They Fall »’, dont la sortie est prévue pour ce vendredi 22 octobre 2021, Leni Klum est apparu, très complice avec sa fille pour le photocall.

Complicité entre père et fille, très remarquée

Depuis son divorce avec Heidi Klum, en 2012, l’on a plus vraiment aperçu Seal avec sa fille Leni. Pour la petite histoire, Leni n’est pas la fille biologique du chanteur britannique. Elle est le fruit de l’idylle entre l’actrice Heidi Klum et l’agent sportif italien Flavio Briatore. Seulement, Heidi Klum n’est pas restée longtemps avec l’agent sportif et s’est mise ensemble avec Seal avant de donner naissance à la petite fille. En 2004 la mannequin accuse son ex-compagnon de ne pas du tout s’impliquer dans la vie de la petite fille et déclare donc que le bébé n’est plus désormais le sien. Dès lors, Seal de son vrai nom, Henry Samuel, est considéré comme le père de la petite fille. En 2009, ce dernier obtient l’autorisation de Flavio Briatore d’adopter la jeune Leni.

Si depuis le divorce du chanteur britannique avec l’actrice germano-américaine, celui-ci a été vu très rarement en présence de sa fille adoptif, le constat est le même en ce qui concerne ses trois enfants biologiques. Mais, ce mercredi 13 octobre 2021, Seal a été revu avec sa fille lors de l’avant-première du film Netflix « ’The Harder They Fall »‘ qui retrace l’histoire d’un esclave afro-américain devenu un cow-boy légendaire dans le Far West.

Très complices, le chanteur et sa fille qui fait ses premiers pas dans le mannequinat, s’étaient recouvert les ongles avec un vernis de couleur rouge très classe. Costume et cravate noire avec une chemise blanche en dessous, c’était le look du musicien britannique, tandis que sa fille s’était vêtue d’une robe glitter noire ultra sexy et très courte qui laisse entrevoir ses cuisses de fée. Lors du photocall, la jeune fille de 17 ans a enlacé son père pour montrer la grande affection qu’elle porte pour ce dernier, et par la même occasion, le lien fort qu’il y a entre eux malgré le divorce du chanteur avec sa mère.

Si pendant longtemps, les parents de Leni l’ont toujours déconseillé de s’investir dans la mode, ceux-ci ne se sont pas dressés sur son chemin pour l’en empêcher, lorsque le désir commence à se faire sentir en elle. Comme tout bon parent, Seal et Heidi ont laissé à leur fille, la liberté de choisir ce qu’elle souhaitait devenir à l’avenir et l’encourage à poursuivre sa carrière comme il faut. Ainsi, pense-t-on déjà que la talentueuse jeune fille aura une carrière remplie de succès à l’image de celle de sa mère.

Que sont devenus les parents de Leni, après leur divorce ?

Quelques mois après son divorce avec Seal en janvier 2012, Heidi Klum entame une relation avec son garde du corps Martin Kristen. Le couple se sépare début 2014, après plus d’un an et demi de fréquentation. Dans la même année, l’actrice commence à sortir avec le marchand d’art américain Vito Schnabel, mais cette nouvelle relation aussi finira par s’éteindre après 2 ans et demi de vie commune. Quelques mois plus tard, c’est aux côtés du guitariste et pianiste allemand Tom Kaulitz que l’actrice sera aperçue. Avec lui, elle se marie en 2019 et vit dans doute une passionnante histoire d’amour depuis ce temps. En ce qui concerne Seal, comme nous l’avons susévoqué, il est resté très discret sur sa vie privée depuis son divorce en 2012. Nous ignorons donc s’il a entrepris une nouvelle relation depuis sa séparation d’avec sa femme ou non.