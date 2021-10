Jamie Lee Curtis : elle affiche Ruby, sa fille transgenre

À l’âge de 25 ans, la fille de l’actrice hollywoodienne, Jamie Lee Curtis annonce à ses parents qu’elle transgenre. Et une année plus tard, la comédienne et sa fille ont bien voulu évoquer ensemble, la transexualité de la désormais jeune femme. Depuis son plus jeune âge, la jeune fille était considérée comme un garçon, mais ce coming out est venu changer son statut. Jamie Lee Curtis a parlé sans filtres de la manière dont elle appréhende cette situation qui est tout à fait nouvelle pour elle. Et la jeune fille de son côté a remercié sa maman pour tout le soutien qu’elle lui accorde.

Le coming out de Ruby

Il y’a de cela un an comme Ruby a fait son coming out. Dans une interview accordée à People, la fille de Jamie Lee Curtis et Christopher Guest a fait savoir qu’elle était effrayée à l’idée de leur révéler quelque chose qu’ils ne savaient pas sur elle. Malgré que cela était intimidant, elle était sereine puis qu’elle savait qu’ils l’avaient beaucoup accepté. Mais en fin de compte, c’est à sa mère que Ruby a préféré annoncer la nouvelle par sms. Juste après avoir reçu le message, Jamie Lee Curtis a appelé son enfant. Puis elle a fait savoir que pour elle, c’était quelque chose de nouveau. Elle s’est mise à parler une nouvelle langue, à apprendre de nouveaux termes techniques et des nouveaux mots. Elle a aussi reconnu qu’elle est une bleue en la matière. Ensuite, elle a admis qu’elle ne prétend pas avoir beaucoup de connaissances sur ce sujet. Elle a fini par déclarer : « Et je vais faire des erreurs. J’aimerais essayer d’éviter d’en faire des grosses. »

Jamie Lee Curtis a aussi parlé du moment où sa fille a prononcé son ancien prénom (celui qu’elle portait en tant que garçon). Pour l’actrice c’était quelque chose de très difficile. Elle a fait savoir ceci : « Juste la régularité du mot. Le nom que vous aviez donné à un enfant. Que tu as dit toute leur vie. Et donc, bien sûr, au début, c’était le défi. » De son côté, Ruby n’en voulait pas à ses parents qui faisaient des erreurs de temps en temps. La mère de famille a poursuivi en disant que c’est en quelque sorte évolutif et une étape très importante dans notre maison. Après avoir reconnu qu’elle apprend énormément de sa fille, la star du cinéma a signalé que sa fille avait un petit ami et qu’elle avait déjà eu à utiliser le terme bi. Puis, elle a précisé que l’identité de genre et l’orientation sexuelle – ce sont deux choses distinctes. Et enfin, même si elle savait que Ruby jouait des avatars féminins dans ses jeux vidéo, elle ne savait pas que son enfant était transgenre.

Jamie Lee Curtis soutient sa fille

Depuis l’annonce de ce changement, l’actrice accompagne sa fille du mieux qu’elle peut. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a déclaré : « Je ne fais pas de prosélytisme et je n’essaie pas de gaver les gens de quelque chose. Je dis simplement : ‘C’est l’expérience de notre famille.' » Puis elle a fait savoir clairement qu’elle est là pour soutenir sa fille Ruby. Mais aussi, tout comme elle soutient Ruby, elle prend également soin, aime et soutient Annie, sa sœur aînée. Puis, elle a encore martelé qu’elle apprend beaucoup de Ruby et a fait part de son vœu de faire mieux avec elle. La principale concernée a répondu en disant : « Tu as fait tout ton possible, et c’est tout ce que je veux. Aider les autres est quelque chose que tout le monde devrait faire. » Des paroles qui prouvent que mère et fille ont de bonnes relations.