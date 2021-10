Marine Le Pen en colocation avec une amie d’enfance ?

Le saviez-vous ? Marine Le Pen, ne vis pas seule chez elle. Sous le feu des projecteurs depuis un certain moment, en raison des élections présidentielles imminentes, la future candidate est en pleine campagne.

Une vie en collocation pour Marine Le Pen

Le dimanche 7 novembre prochain, la politicienne de 53 ans sera à l’affiche d’une ambition intime, une émission animée par Karine Le Marchand. Dans cette émission, Marine Le Pen répondra aux questions de l’animatrice sur sa situation personnelle.

Pour la petite histoire, ce programme télévisé a vu le jour en 2016, quelques mois avant les élections présidentielles. Le but de cette émission qui n’est pas diffusé en direct est de recevoir les personnalités politiques en lice pour la présidentielle et de les interroger sur plusieurs sujets, en vue de dresser leur portrait en 30 minutes. Si le cadre de la discussion doit cependant se tenir sur le parcours et les idées politiques des acteurs interrogés, il n’en demeure pas moins que certaines questions peuvent aller plus en profondeur et ressortir les aspects de la vie personnelle de ceux-ci.

Si plusieurs hommes politiques se sont montrés très réticents envers une telle émission, d’autres se sont prêtés au jeu sans hésiter, en y voyant peut-être une opportunité de se faire encore plus connaître. Parmi ceux-ci, on peut notamment dénombrer Anne Hidalgo, Marlène Schippa, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Rachida Dati.

Ainsi, Marine Le Pen, au cours de son interview, a fait part de son quotidien à son interlocuteur. En effet la politicienne a déclaré qu’elle vivait en collocation avec l’une de ses camarades d’enfance et que cela dure déjà cinq années. Elle a ensuite confié que dans cette maison, impossible de voir la moindre trace masculine. Même les animaux domestiques étaient femelles. Selon l’une de ses proches, si celle qui aspire briguer la fonction suprême de l’État, évoque un sujet aussi personnel, c’est sans doute parce qu’elle souhaite montrer à ces concitoyens qu’elle n’est pas une machine politique sans cœur ou dépourvue de sensibilité. Cela dit, lorsque l’émission sera diffusée le dimanche 7 novembre prochain, les téléspectateurs, pourra découvrir d’autres facettes de la politicienne de 53 ans.

Probable alliance avec Eric Zemmour ?

Depuis les dernières élections présidentielles, le Rassemblement national gagne du terrain aussi bien en France qu’en Europe. Lors des élections européennes de 2019, la partie réussit à se mettre en tête et grimpe dans les intentions de vote pour les prochaines élections présidentielles de 2022. À partir de ce moment, Marine Le Pen annonce sa candidature et cède sa place de présidente du parti pour se consacrer à son nouveau défi. Ainsi, tout allait bien pour la politicienne jusqu’à ce qu’un certain Éric Zemmour commence à être évoqué comme possible candidat aux élections présidentielles.

Initialement, Marine Le Pen n’avait aucune raison de s’inquiéter puisque Zemmour ne récoltait que 5 % d’intention de vote. Mais à ce jour, la situation a rapidement pris une autre tournure. La popularité de Zemmour s’accroît très vite, et les récents sondages réalisés lui donnent 15 % d’intention de vote environ. Dès lors, la grande perdante de cette ascension fulgurante du polémiste n’est nulle autre que Marine Le Pen puisque plusieurs sondages donnent Emmanuel Macron et Éric Zemmour vainqueurs au premier tour. Ainsi, de nombreux observateurs voient bien le polémiste et Marine Le Pen se rallier l’un à l’autre pour décrocher le fauteuil présentiel en 2022, au risque de voir Emmanuel Macron, conserver son poste.