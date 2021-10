Alyssa Milano : elle évoque sa mésaventure devant la Maison-Blanche lors d’une interpellation

Le mardi 19 octobre dernier, Alyssa Milano manifestait devant le palais présidentiel pour faire part de son désir de voir les autorités fédérales, initier une réforme du droit de vote. Alors qu’elle poursuivait sa manifestation, l’actrice s’est fait arrêter par la police.

Alyssa Milano milite pour la réforme du droit de vote

Avant d’être une actrice de renom, Alyssa Milano, est d’abord, une femme engagée. Elle s’est toujours battue pour les personnes défavorisées et surtout les femmes. À travers le mouvement #Me too (moi aussi, en français), l’actrice a longtemps milité pour la cause des femmes. Si aujourd’hui, elle s’adresse directement aux autorités en se déplaçant personnellement jusqu’à Washington, il n’en demeure pas moins que l’actrice est une habituée des critiques contre l’administration américaine. Le gouvernement de Donald Trump en a fait les frais, et maintenant, c’est le tour de l’administration Biden.

À Washington ce mardi 19 octobre, l’actrice n’était venue que pour réclamer une seule chose : la réforme de la loi sur le droit de vote aux États unis. En effet, étant une fédération de plusieurs États, la grande nation américaine, accorde une réelle autonomie à chaque État qui la compose lui laissant ainsi le droit d’avoir sa propre législation et de la modifier à sa guise. Dès lors, certaines lois peuvent varier d’une localité à une autre, compte tenu de l’État dans laquelle, elles se trouvent. Conséquence, quand on prend le droit de vote, il n’est pas exactement le même dans tous les États. Dans certains États, il ne peut y avoir qu’une vérité de personnes qui possèdent ce droit, tandis que dans d’autres, tout le monde en bénéficie.

Dès lors, l’objet de la manifestation d’Alyssa Milano est de demander aux autorités fédérales d’apporter une réforme au droit de vote, afin que cela soit le même dans tous les États et que le droit de voter ne dépende plus du lieu d’habitation du citoyen. Toutes personnes nées aux États unis, quand bien même, citoyen de son État, est avant tout un Américain et se doit donc de jouir des mêmes droits que toute autre personne qui se prétendent américaine. Seulement, petite déconvenue, Alyssa Milano n’a pas pu manifester jusqu’au bout. Comme elle l’a décrit sur son compte Instagram, elle s’est rapidement fait arrêter par la police. Toujours dans son message aux Américains, l’actrice demande le soutien du public afin que sa voix puisse raisonner encore plus et parviennent enfin aux oreilles des Autorités.

Pourquoi l’actrice avait-elle choisi ce jour ?

Si l’actrice a choisi ce moment précis pour faire se faire entendre, c’est simplement parce que le Freedom Vote Act, sera objet de discussion à la chambre haute du Congrès américain. Le Freedom Vote Act, est un projet de loi, qui va protéger les élections américaines, des ingérences, auxquelles, elles se trouvent exposées et faciliter l’inscription des citoyens dans le système électoral. La comédienne souhaiterait donc que soit glissé dans ce projet de loi, une réforme du droit de vote afin de résoudre une fois pour toutes, un problème qui dure depuis bien de temps déjà. Son message est-il passé ? Les autorités réagiront-elles ? Des manifestations de grande envergure éclateront-elles ? Nous ne sommes en mesure de répondre à aucune question. Seul l’avenir nous dira donc ce qu’il se passera.