Didier Raoult : il donne un surnom au pass sanitaire et cela en dit long

Le très controversé professeur Didier Raoult était, ce mercredi 20 octobre, l’invité de Jean-Marc Morandini dans l’émission Morandini Live sur CNews. Au cours de son entretien avec l’animateur, le spécialiste des maladies infectieuses a été interrogé sur le pass sanitaire et ce dernier a révélé le surnom qu’il a donné à cette mesure sanitaire prise par le gouvernement français.

Didier Raoult, toujours égal à lui-même

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par didier raoult (@didier_raoult_)

C’est avec une heure de retard que le professeur Didier Raoult s’est pointé ce mercredi 20 octobre à l’émission Morandini Live sur CNews. Sur le plateau de Jean-Marc Morandini, le microbiologiste a bien voulu donner son point de vue sur la mise en place du pass sanitaire en France. Il a commencé ses propos en faisant la nuance entre le domaine scientifique et le domaine politique. Puis il a continué en déclarant que c’est purement politique. Ensuite il a poursuivi en rappelant que la politique de la France n’est pas identique à celle de l’Angleterre, encore moins à celle de la Suède.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Didier Raoult (@officieldidierraoult)

Il a enchaîné en disant : « S’il y avait quelque chose qui était évident, tout le monde le prendrait. Dans la gestion politique, il faut tenir compte de la nature de la population. Vous adaptez les mesures politiques à la population. » Pour terminer avec cette question, le professeur a clairement fait savoir que le pass sanitaire fait partie des instruments du gouvernement, que pour lui c’est un pass politique. Ensuite, il a affirmé : « Pour les décisions sociales, je pense que c’est le temps qui analyse ce qui marche et ce qui ne marche pas. »

Pendant son entretien avec Jean-Marc Morandini, le professeur est revenu sur une déclaration qu’il a fait en janvier 2020. C’est dans une vidéo postée sur YouTube qu’il a fait des révélations. Pour faire savoir son opinion sur ses propres déclarations, le médecin a signalé que ce n’est pas parce que quelque chose se passe dans le monde qu’on est forcément concerné par cela.

Des réponses cash

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mediapart (@mediapart)

Bien avant son passage sur CNews, Didier Raoult était sur BFMTV. Au cours de son entretien avec Bruce Toussaint, le professeur s’est montré strict quant à son point de vue sur la gestion de la crise sanitaire due au Covid-19. Il a fait savoir que chacun est libre de penser et de dire ce qu’il veut mais que lorsque le gouvernement a pris la décision de rendre la vaccination obligatoire, tout le monde doit se conformer à cette décision. Puis, le journaliste lui a demandé, qu’en était-il de sa vaccination à lui, le microbiologiste a répondu sèchement que cela ne le concerne pas et a ensuite fait savoir qu’il milite pour le secret médical et qu’il n’a pas la moindre intention de le trahir. Continuant dans la même lancée, il a affirmé être en possession d’un pass sanitaire et la raison pour laquelle il l’a ne regarde toujours pas le journaliste. Le professeur est bien connu pour ses prises de position et c’est également pour cette raison que ses points de vue sont très polémiques.