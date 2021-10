La princesse Victoria a terminé sa visite en Italie : petit retour sur ses tenues sublimes

Pendant trois jours de visite en Italie, la princesse Victoria de Suède a fasciné le monde de la mode et du glamour avec ses tenues à couper le souffle. Si sa visite a pris fin le 20 octobre, ses tenues continuent de faire parler. Un parfait mélange de chic et d’élégance a rythmé le séjour de la duchesse de Västergötland au pays qui abrite le Vatican. Elle n’a d’ailleurs pas omis de reconnaitre le talent des créateurs de mode italiens car elle a arboré quelques-unes de leurs œuvres.

Une visite placée sous le signe de l’élégance et du glamour

La princesse héritière de Suède a fait une visite de 3 jours en Italie et pendant ses différentes sorties, elle était toujours rythmée par son beau sourire. Ce qui prouve qu’elle a énormément apprécié quitter son palais pour se rendre au pays spécialisée dans les pâtes alimentaires. Pour son dernier jour de visite ce mercredi 20 octobre, la maman de Carl Philip de Suède a opté pour une tenue chaude faite en cachemire. Au cours de cette clôture de visite, la fille de Charles XVI Gustave était vêtue d’une belle jupe avec des plis, d’un haut et d’une grande écharpe tricotée de laine. Pour avoir tous ces vêtements chics et éclatants signés Soft Goat, il faut débourser la coquette somme de 675 £. Toujours dans la même lancée, la mère de famille a agrémenté son style luxueux et glamour avec des talons noirs de la marque Gianvito Rossi dont le siège social se trouve à Milan.

C’était donc une belle occasion pour la princesse de célébrer les créateurs de mode italiens et elle l’a fait à cœur joie en portant plusieurs créations de ces derniers. C’est par exemple le cas avec le sac cassette Bottega Veneta (marque italienne dont le siège est aussi basé à Milan) qu’elle a porté pour sublimer ses sorties et au tour du cou, elle avait un collier à perles H&M, qui contrairement aux deux précédentes marques, est marque suédoise. D’après les informations relayées par Hello Magazine, le couple princier était à Turin dans les installations de l’usine de fabrication Stellantis. Pour la journée du 19 octobre, la princesse portait un tailleur-pantalon large de couleur beige clair sablé, qu’elle a accompagné d’un ensemble à un chemisier blanc et aux oreilles elle avait des boucles de même couleur. Aux pieds, la duchesse de Västergötland avait de belles bottines en peau de serpent.

Victoria de Suède, toujours aussi éblouissante

La princesse Victoria était dans deux villes : Rome et Turin. Pour ces visites, la tenue qui a le plus marqué les esprits, c’est celle du lundi en soirée. La duchesse et son époux étaient à un dîner de gala à la résidence de l’ambassadeur de Suède à Rome. Pour cette soirée, la maman d’Estelle de Suède avait jeté son dévolu sur une robe étincelante lilas de ByMalina qui est une marque suédoise. Lors des visites de ce 18 octobre, elle portait un chemisier couleur champagne accompagné d’un pantalon noir taille haute. Au cours de ces 3 jours de visite, la mère de famille était essentiellement vêtue de marques italiennes et suédoises.