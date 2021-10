Albert de Monaco : il s’affiche avec sa sœur Caroline de Monaco et continue ses engagements sans Charlene !

Alors plusieurs kilomètres le séparent de sa femme Charlene, le prince Albert de Monaco continue de remplir ses fonctions de père et de souverain et pendant ce temps il bénéficie du soutien de sa sœur Caroline de Monaco.

Toujours séparé de sa femme Charlene, le prince Albert de Monaco est coincé entre deux rôles, celui de papa et celui de souverain du rocher monégasque. Son épouse est toujours retenue en Afrique du Sud pour des raisons sanitaires et a d’ailleurs subi plusieurs opérations chirurgicales pour son problème d’ORL. De son côté, le prince Albert est assisté par sa sœur aînée Caroline qui l’accompagne dans certaines sorties. Ils ont été aperçu ensemble à plusieurs reprises et le moins que l’on puisse dire c’est que cela fait beaucoup de bien au fils de Rainier III.

Albert de Monaco soutenu par sa sœur aînée Caroline

Si la princesse Charlene est toujours retenue en Afrique du Sud où elle a récemment été vue en compagnie du nouveau roi des Zoulous, le prince Albert de son côté continue de remplir ses fonctions de souverain auprès de ses sujets et de papa auprès de ses enfants. L’épouse du prince, alors qu’elle se rendait dans son pays natal pour rendre visite à sa famille, elle a été contrainte de subir plusieurs opérations suite à un problème d’ORL qu’elle avait contracté des semaines avant. Cela fait déjà 8 mois comme elle a quitté le rocher et sur la dernière photo qu’elle a publié récemment, elle apparait amaigrie. Son mari, ainsi que les monégasques attendent impatiemment qu’elle rentre à la maison.

Pendant ce temps, le prince Albert continue de remplir seul les fonctions qui lui incombent, mais heureusement pour lui qu’il a sa sœur aînée qui l’épaule dans ces moments de solitude. Il est de plus en plus proche de son aînée Caroline de Monaco et ensemble ils ont fait plusieurs sorties. Déjà, le 8 octobre dernier, le prince Albert était à la passation de commandement du chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco entre le colonel Norbert Fassiaux et le commandant Maxime Yvrard. Au cours de cet événement qui s’est déroulé dans le cour d’honneur du palais princier, Caroline était toute belle avec une tenue bleue et le tout était joliment agrémenté par ses cheveux gris qu’elle affiche fièrement en public depuis plusieurs mois déjà.

Une autre sortie ensemble

Frère et sœur ont aussi été aperçus ensemble ce 16 octobre au 52e Concours International de Bouquets à Monaco. Pour cette autre sortie, Caroline de Monaco était sublime comme elle sait l’être à chacune de ses apparaitrions publiques. Chaque année, elle assiste à cette compétition et en tant que présidente du Garden Club de Monaco, la fille de Rainier III et de Grace Kelly a décerné « le prix princesse Grace de Monaco » à l’italienne Tiziana Vicentini. D’après les histoires royales, ce prix est estimé comme le plus grand de cette compétition. C’est un concours qui a notamment créé par Grace de Monaco et chaque année ses enfants lui rendent hommage en continuant avec cette œuvre qu’elle a initiée. Comme dit plus haut, la princesse Caroline de Hanovre et son frère, le prince Albert de Monaco ont illuminé cet événement de par leur présence.