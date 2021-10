Angelina Jolie : un détail glam’ non négligeable lui écharpe dans sa mise en beauté pour son récent tapis rouge

C’était l’avant-première du film The Eternals ce lundi 18 octobre et Angelina était présente sur le tapis rouge avec ses enfants. Cependant, un détail a fait sensation.

Ce lundi 18 octobre, pour la grande première du film The Eternals de Marvel, Angelina Jolie était accompagnée de ses enfants sur le tapis rouge. Pour cette occasion, l’actrice était étincelante et sublime dans sa tenue signée Balamain. Mais un point en particulier a retenu l’attention des photographes et des fashionistas présents sur place. Elle avait un bijou sur sa lèvre et connaissant la popularité de la star, ceci pourrait bien lancer une nouvelle tendance.

Un détail Glamour qui n’est pas passé inaperçu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 안젤리나 졸리 🇰🇷🇺🇸 (@angelinajoliekr)

La famille Jolie était présente ce lundi 18 octobre à Los Angeles pour l’avant-première de la récente production de Marvel, The Eternals. Dans ce film d’action, Angelina Jolie incarne la guerrière Thena, rôle principal de ce long métrage. De passage sur le tapis rouge de cette soirée événement, tous les regards étaient pointés sur la comédienne et ses enfants. L’actrice de Tomb Raider (sorti en 2001) était resplendissante aux côtés de ses enfants Maddox (20 ans), Zahara (16 ans), Shiloh (15 ans), Vivienne (13 ans) et Knox (13 ans). Pax, âgé de 17 ans, était le grand absent ce jour. La famille était sublime.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Il Messaggero (@ilmessaggero.it)

Cependant, un détail a attiré l’attention des journalistes et des amateurs de mode présents sur le tapis rouge. Vêtue de sa robe drapée de la marque Balmain, avec des escarpins pointus aux pieds, Angelina Jolie a sublimé son habillement avec des bijoux. Aux oreilles, elle avait des boucles d’oreilles dorées, aux poignets, elle avait des bracelets superposés et tout ceci était complété par un accessoire doré qui se trouvait sur ses lèvres. Si les internautes ont directement pensé à un piercing quand ils ont vu cet accessoire doré, il s’avère que ce bijou qui s’étend de sa lèvre inférieure jusqu’au menton est un anneau de lèvre. Il se dépose entre le creux du menton et l’intérieur de la lèvre. Actuellement, sur Twitter, plusieurs internautes parlent de ce bijou particulier et pour cela, ils utilisent le hashtag #angelinajolielips.

Angelina Jolie vêtue d’une tenue assortie à celle de ses enfants

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angelina Jolie (@angelinajolie)

Pour cette soirée, Angelina Jolie était vêtue d’une belle robe de couleur café au lait de la marque Balmain et une chose a particulièrement été intéressante : ses enfants portaient des vêtements aux couleurs assorties. Maddox et Know avaient mis des costumes dans les tons noir et vert, pendant que Vivienne était dans une robe blanche, Shilloh quant à elle, portait une robe beige et Zahara avait une robe argentée. Pour cette occasion spéciale, la jeune Zahara a pris cette robe dans le dressing de sa mère. D’ailleurs, il y a de cela 7 ans comme Angelina Jolie l’avait porté pendant la soirée des Oscars de 2014. Aujourd’hui, la fille de l’ex couple Angelina Jolie – Brad Pitt a fait honneur à sa mère en revêtant cette tenue signée Elie Saab Couture. Pour parfaire son habillement, la jeune fille de 16 ans avait de jolies boucles d’oreilles et des bagues en diamant. Côté maquillage, elle est restée naturelle car n’a opté pour aucun fond de teint ou un autre artifice et avait une coiffure sobre sur la tête.