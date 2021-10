Alice Detollenaere : l’amoureuse de Camille Lacourt, obligée de se faire enlever un sein par simple précaution !

Sur Instagram, ce mardi 19 octobre 2021, Alice Detollenaere a fait savoir à ses fans à travers sa story, qu’elle allait subir une opération, pour se faire enlever le sein droit. Une triste nouvelle pour la miss de Bourgogne qui, depuis longtemps, se trouve véritablement engagée dans la lutte contre le cancer.

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Alice Detollenaere

Sur Instagram le 8 octobre 2020, ce n’est pas une bonne nouvelle qu’a annoncée Alice Detollenaere. En effet, ce jour-là, l’ancienne reine de beauté a fait savoir à ses milliers d’abonnés qu’elle était atteinte d’un cancer de sein. Si elle a réussi à se débarrasser de ce problème sanitaire, il n’en demeure pas moins que sa vie, soit depuis, impactée par ses effets. Dès lors, elle s’est résolument engagée dans la lutte contre le cancer en sensibilisant les personnes autour d’elles sur la maladie. Le 19 octobre dernier, sur son compte Instagram, l’ancienne miss de Bourgogne a confié à ses milliers de followers, l’évolution de son état de santé. Dans un premier story elle annonce avoir reçu le résultat de son analyse génétique et que le gène altéré, chez elle, avait été identifié. Et de mettre en évidence dans un second story, l’importance de financer les recherches. Pour finir, la compagne de Camille Lacourt a annoncé une mauvaise nouvelle « ablation préventive du sein droit pour moi », a-t-elle écrit avec deux émoticônes (symbole de la femme, et un bras musclé) comme pour dire : « Je suis une femme forte ».

Pour mémoire, l’ancienne miss de beauté s’était déjà fait enlever un premier sein après la découverte de son cancer. Cette fois-ci, ce sera donc la deuxième mammectomie pour la partenaire de Camille Lacourt, qui ne se décourage pas, une seule seconde. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait savoir en expliquant qu’il n’était pas question pour elle de se débarrasser de ses stigmates, car cela représentait son histoire. Les effacer serait donc de nier tout ce qu’elle a subi.

Alice Detollenaere peut toujours compter sur Camille Lacourt

Toutefois, dans cette rude épreuve de la vie, l’ancienne miss de Bourgogne, n’est pas seule. Elle peut compter sur le soutien de son cercle restreint et surtout, celui de son compagnon Camille Lacourt qu’elle ne tarit pas d’éloges. Dans un entretien accordé à Voici, dans le cadre de la parution de son ouvrage intitulé Guéri par ton amour, la jeune femme fait savoir que son cancer avait été découvert tout juste après sa rencontre avec le nageur. Cependant, ce dernier n’a pas songé une seule fois à la laisser tomber. S’estimant très chanceuse de l’avoir à ses côtés, Alice Detollenaere a déclaré qu’elle n’avait jamais perdu le soutien de son homme qui l’a encouragé à s’accrocher jusqu’au terme de la maladie. Il est donc évident, qu’aujourd’hui, avec cette nouvelle opération qui attend l’ancienne reine de beauté, elle puisse se considérer bénie d’avoir toujours son homme à ses côtés.

Alice Detollenaere reconnaissante envers Angelina Jolie

Toujours à l’occasion de la sortie de l’ouvrage que nous avons susévoqué, Alice Detollenaere a accordé un entretien au magazine gala. Au cours de cette interview, elle a révélé être assez reconnaissante envers la célèbre Actrice Angelina Jolie, pour avoir fait part au monde entier de sa double mastectomie. Un tel exemple donne le courage aux personnes qui perdent leurs estimes de soi après l’opération, à s’accrocher à la vie sans crainte. La mastectomie n’est donc pas une fin en soi.