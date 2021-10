Guillaume de Tonquédec : « Souvenons-nous de cette grande dame », ses mots touchants au sujet de Simone Veil

Ce vendredi 22 octobre 2021, Guillaume de Tonquédec était reçu sur d’Anne-Elisabeth Lemoine, sur le plateau de C à vous. Une invitation qui s’inscrit dans le cadre de la sortie de la mini-série, germinale, réalisée par David Hourrègue et qui sera sur les écrans à partir du 26 octobre prochain. À cette occasion, l’acteur de 55 ans s’est exprimé sur la profanation de la stèle de Simone Veil.

Un acte scandaleux que dénonce Guillaume de Tonquédec

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guillaume de Tonquédec (@guillaumedetonquedecoff)

En face d’Anne-Elisabeth Lemoine, Guillaume de Tonquédec n’a pas caché son admiration pour Simone Veil. En évoquant la question de la profanation de la stèle de l’ancienne magistrate et femme d’État français, l’acteur a laissé s’exprimer toute sa colère et son mécontentement. Pour lui, il n’y a que des lâches qui s’en prennent aux morts, parce que s’ils étaient courageux, il s’en prendrait à la personne de son vivant.

En effet, pour saluer sa mémoire, une stèle de la politicienne avait été installée sur le parvis de la mairie de Perros-Guirec. Cependant au cours de la nuit du 8 au 9 août dernier, des individus mal intentionnés et non identifiés s’en sont pris à la stèle. Le monument aurait été recouvert de la semoule, de la mayonnaise de la moutarde et même des excréments. Il a donc fallu l’intervention des services municipaux pour que le monolithe retrouve à nouveau, sa splendeur. Outragés par un fait aussi ignoble, le maire de la ville à déposer une plainte afin que soit identifiés et arrêtés les auteurs de cet acte de vandalisme. Et cette réaction du maire n’intervient pas seulement que pour dénoncer ce dernier acte, puisque c’était devenu une habitude pour les auteurs de salir le monument sans pour autant s’inquiéter d’une éventuelle représailles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simone_Veil_ (@simone_veil_)

Ainsi, revenant sur ces faits scandaleux, Guillaume de Tonquédec n’a pas pu s’empêcher de dézinguer les auteurs de cet acte répréhensible. Il a ensuite évoqué le parcours de la femme d’État en hommage de qui la stèle avait été inaugurée. Pour lui, aucun français ne devrait oublier le combat de cette femme qui a faillir fermer les paupières au cours de la Seconde Guerre mondiale, sous le coup des Allemands, mais qui fut la première à leur tendre la mère après la guerre. De plus, son combat ne s’était pas arrêté qu’en France, elle portait également à cœur les causes de l’Europe toute entière. Dès lors, une personne comme elle ne méritait certainement pas que sa stèle soit profanée. Pour conclure, le célèbre acteur a tenu à rendre hommage à cette figure de la politique française. « Souvenons-nous de cette grande dame ! », a-t-il dit.

Zoom sur la biographie de Simone Veil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guillaume de Tonquédec (@guillaumedetonquedecoff)

C’est dans la ville de Nice qu’a vu le jour la petite Simone Jacob, le 13 juillet 1927. À 16 ans, elle a été déportée à Auschwitz, pour être liquidée lors de la Shoah. Si la future femme d’État a survécu à cette épreuve, son frère, et ses parents n’ont pas eu cette chance. À la fin de la guerre, elle épouse l’homme d’affaires et haut fonctionnaire français, Antoine Veil avec qui elle eut deux fils. Par ailleurs, elle fait des études de droit de science politique à l’IEP et accède à la fonction de magistrate. Ce fut le début d’une longue carrière parsemé de succès et de combats. Le 30 juin 2017, elle exhale son dernier soupir dans la ville de la capitale française, à l’âgé de 89 ans.