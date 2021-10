Lou Pernaut : elle se confie sur son père Jean-Pierre Pernaut en direct sur C8

Ce vendredi 22 octobre 2021, Lou Pernaut, la fille de Jean Pierre Pernaut, était l’invité de Cyril Hanouna, dans Touche Pas à Mon Poste. A cette occasion, la jeune fille a évoqué quelques sujets relatifs à sa vie personnelle.

Lou Pernaut raconte son quotidien dans TPMP

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lou Pernaut (@loupernaut)

Les mésaventures, ça arrive à tout le monde, cependant quand on est enfant d’une célébrité c’est autre chose. Et ce n’est certainement pas Lou Pernaut, qui vous dira le contraire. Fille du célèbre journaliste Jean-Pierre Pernaut et de la comédienne Nathalie Pernaut, Lou Pernaut est bien connue. Ce 22 octobre Touche Pas à Mon Poste, a accueilli trois enfants de célébrités, pour qu’ils fassent part de leur quotidien sur le plateau. Il s’agit de Jade Leboeuf, la fille de l’ancien défenseur marseillais, Frank Leboeuf ; de Julien Castaldi, le fils du présentateur Benjamin Castaldi qui plus est un chroniqueur de TPMP, et de Lou Pernaut.

C’est d’ailleurs le récit de cette dernière qui fait l’objet de cet article. La jeune fille a raconté une folle histoire qu’elle aurait vécue par le passé et qu’elle classe dans ses pires souvenirs. En effet, un jour, alors qu’elle était allée au restaurant avec une de ses copines, les deux filles s’étaient rendu compte tardivement qu’elles n’avaient pas de quoi payer. Le serveur ayant remarqué cela s’approcha d’elles et aurait lancé « Tu es la fille de Jean-Pierre Pernaut et tu ne peux pas payer ? » Une remarque déplacée selon la jeune fille, qui lui a laissé un goût très amer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amomama_France (@amomama_france)

Ainsi sur le plateau de l’émission, la jeune influence a fait savoir à ses interlocuteurs qu’elle s’efforçait de vivre une vie normale sans pour autant se considérer à chaque fois comme étant la fille d’une célébrité. Pour elle, ce qui compte n’est pas d’avoir patronyme d’une star, mais de vivre une vie tranquille comme tout le monde.

Lou Pernaut ne compte pas surfer sur la réputation de son père pour avoir du succès dans sa carrière

Ainsi, celle qui compte devenue architecte dans le futur, ne veut pas compter sur la notoriété de son père pour se faire un nom. Déterminée à se faire sa place toute seule, au sommet, la fille de Jean Pierre Pernaut a déjà sa petite idée. Elle compte se servir de sa propre réputation sur les réseaux sociaux, pour se faire un nom dans l’architecture.

Toutefois, la jeune fille de 18 ans ne déteste pas pour autant, être la fille de ses parentes. Puisque dans la suite de ses propos, elle s’est estimée fière et chanceuse d’avoir des parents si gentils et si bons envers elle.

Lou Pernaut en couple depuis 6 ans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lou Pernaut (@loupernaut)

Autre sujet abordé par Lou Pernaut : sa vie privée. L’influence de 18 ans aux 110 000 abonnés sur Instagram partage son cœur avec quelqu’un. Il s’agit d’un certain Arthur Jochem avec qui elle s’est mise en couple depuis son adolescence. Pour être précise, elle avait 13 ans à l’époque. Oui vous l’avez bien lu, 13 ans. Tout comme vous êtes étonné en ce moment, Mathieu Delormeau l’était aussi lorsqu’il apprit l’âge à laquelle la jeune fille s’est mise en couple. La jeune influenceuse a alors expliqué que la mère d’Arthur Jochem et la sienne étaient de bonnes amies et que son père connaissait très bien le jeune homme. Donc pas de problème, les parents sont d’accord, les deux jeunes gens vivent leur poème d’amour sans déconvenue.