Pascal Praud : « Ces gens n’ont pas de talent », il se paye les humoristes de France Inter !

L’animateur de télévision Pascal Praud est aux commandes d’une nouvelle émission sur CNews. Pour la nouvelle édition de son émission L’heure des pros ce vendredi 22 octobre, le journaliste a reçu le directeur adjoint du Figaro Magazine. Au cours de ce programme, il est revenu sur la récente couverture du Figaro magazine et a évoqué l’article dédiés aux comiques. Il en a profité pour s’en prendre aux humoristes qui officient sur France Inter.

Le nouveau programme de Pascal Praud

Ce vendredi 22 octobre, le journaliste Pascal Praud était une fois de plus à la tête de sa nouvelle émission L’heure des pros sur CNews. Les téléspectateurs ont pu revivre en direct la revue de l’actualité faite par cet animateur talentueux et expérimenté. Il a par exemple reparlé des annonces faites par le premier ministre de France, Jean Castex pendant son passage la veille, au Journal Télévisé de 20h présenté par Gilles Bouleau sur TF1. L’animateur est aussi revenu sur la dernière couverture du Figaro Magazine qui avait fait un article sur l’opinion politique des célébrités qui travaillent dans les chaines publiques France Télévision et Radio France. Pour décortiquer l’actualité, Pascal Praud a invité sur son plateau, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine.

Au cours de son intervention en duplex, Jean-Christophe a parlé du travail abattu par sa rédaction sur cet article qui était au centre de leur discussion. En couverture dudit magazine, on avait plusieurs hommes de média. On avait par exemple Laurent Ruquier qui est à la tête des programmes télé On est en direct et Les Enfants de la télé sur France 2. Figurant parmi les chroniqueurs vedettes de l’émission C à vous sur France 5, le journaliste Patrick Cohen était aussi mis en avant. Mais il y avait aussi le journaliste politique Karim Rissouli, qui officie également sur France 5, ainsi que les deux humoristes de France Inter Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. Ces deux derniers se retrouvent constamment dans le viseur de Pascal Praud et il ne les a pas ratés sur son plateau.

Un tacle sévère sur les humoristes de France Inter

Pascal Praud a sévèrement critiqué les comiques de France Inter. Il a commencé par faire savoir que personne n’est gêné par le fait qu’il y ait un service et qui coûte de l’argent, mais ce qu’il a trouvé gênant c’est le manque de pluralisme des humoristes. Il a ensuite poursuivi en déclarant que les humoristes de la chaine de radio n’ont que des noms d’humoristes. Pour mieux étayer ses dires, le journaliste a repris mot pour mot l’extrait de l’article du Figaro Magazine dédié aux comiques des chaînes du groupe Radio France.

Pour enfoncer le clou dans la plaie, Pascal Praud est revenu sur ces fois où la religion catholique a fait l’objet de moqueries pendant des chroniques sur France Inter. Il a ensuite signalé que « c’est facile d’attaquer Jésus, parce qu’en fait tu sais que tu ne risques pas ta peau, c’est ça la vérité« . Puis, il a poursuivi en déclarant qu’en plus de ne pas être talentueux, ces gens n’ont pas de courage. Et il a terminé en disant : « Les faux humoristes, c’est un problème« .