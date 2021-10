Anaïs Dumoustier : « Physiquement mon idole », qui est cette star du PSG pour laquelle elle craque complètement ?

Dans un entretien accordé de Madame Figaro, Anaïs Demoustier s’est exprimé sur la beauté masculine comme féminine, dans le septième art. Mais contre toute attente, elle parle également de deux sportifs, dont l’un est un footballeur sud-américain, évoluant au Paris-Saint-Germain.

Anaïs Dumoustier : Une figure du cinéma français

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Peter Utz (@utzpeter)

Âgé de 34 ans, Anaïs Demoustier fait partie de cette liste restreinte des actrices françaises les plus adulés par le public. Grâce à son talent indéniable, elle n’arrête pas d’inscrire son nom un peu plus, dans le cinéma français. Ainsi, en 2009, lors du festival du film de Cabourg, elle reçoit le Swann d’or de la révélation féminine de beauté pour son rôle dans Les Grandes Personnes. Deux années plus tard, c’est le prix Romy-Schneider pour l’espoir du cinéma français ou francophone, qui lui a été décerné. Dans la même année elle reçoit le prix Suzanne-Bianchetti décerné à la jeune actrice la plus prometteuse. Entre 2012 et 2019, la jeune femme a également reçu 4 autres distinctions importantes. En 2020, elle reçoit le César de la meilleure actrice, pour son rôle dans le film Alice et le maire.

Anaïs Dumoustier parle de la beauté dans un entretien

Récemment, elle a accordé une interview à Madame Figaro, dans laquelle, elle évoque sa vie privée et quelques facettes de sa personnalité, qui jusque-là, étaient Inconnu au grand public. Questionné sur ce qu’elle pense de la beauté chez les autres, la comédienne a répondu de façon claire, mais surprenante. Dans un premier temps, elle a commencé par citer les actrices du cinéma, Pénélope Cruz, Marine Vatch, et Golshifteh Farahani comme étant des «beautés puissante, avec des caractères qui mettent tout le monde d’accord». Par la suite, la jeune comédienne a ajouté que toutes les femmes qu’elle trouve particulièrement très belles, développent un côté sauvage voir même animale. Ce qui certainement les rend très captivante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar da Silva jr |●fans (@neymar_dasilva_11fans)

Néanmoins, l’actrice n’a pas seulement évoqué ses homologues de sexe féminin. Elle s’est penchée sur les acteurs aussi. Dans ce lot, c’est Léonardo DiCaprio, tel qu’il se présentait dans le long-métrage Titanic, qui donne la chair de poule à la jeune comédienne. Reconnaissant sa médiocrité à reconnaitre la beauté masculine dans le cinéma, l’actrice quitte le 7e art et désigne un charmant sportif comme étant un «apollon ; un statut grecque qu’on pourrait exposer dans Rome». Il s’agit en réalité du tennisman Stéfanos Tsitsipás. Cependant, aussi charismatique que puisse paraître le tennisman qu’elle a évoqué précédemment, ce n’est pas l’homme qui fascine le plus, Anaïs Demoustier. La star du cinéma voue toute sa passion à un certain Neymar Jr daSilva. L’attaquant parisien est physiquement l’idole de l’actrice qui la trouve particulièrement très sublime. Et là, c’est une femme de plus qui s’ajoute à la longue liste des femmes qui sont tombés sous le charme de l’international brésilien de 29 ans qui évolue actuellement au PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @nemeraude

Quid de la vie privée d’Anaïs Demoustier ?

La jeune actrice de 34 ans est assez discrète sur sa vie personnelle. Divorcé de son épouse Sébastien Poudéroux en 2015 après un an environ de mariage, elle a donné naissance à une petite fille en 2016, quelques mois après avoir officialisé sa relation avec l’acteur Jérémie Elkaim.