Sophie Tapie : mariée à Jean-Mathieu Marinetti, elle se confie sur leur amour à distance

Dans une interview accordée au magazine, Voici, le jeudi 21 octobre 2021, Sophie Tapie s’est donnée à cœur ouvert sur sa vie privée. L’épouse de Jean-Mathieu Marinnetti a fait savoir que son homme vit à des milliers de kilomètres d’elle.

Sophie Tapie et Jean Mathieu Marinnetti vivent très loin l’un de l’autre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie_Tapie (@sophietapie_offciel_new_fan_)

Le 20 août 2020, dans le sud-est de la France, à l’hôtel de Saint-Tropez, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’était le mariage de Sophie Tapie et de Jean Mathieu Marinnetti. Cependant si le couple n’étale pas totalement son quotidien sur les réseaux sociaux, et est très rarement capturé ensemble, c’est notamment à cause de la longue distance qui les sépare. Dans son entretien avec nos confrères de Voici, Sophie Tapie parle de 8000 km. Sacrée distance n’est-ce pas ? Pourtant, le couple n’a pas perdu un seul degré de son amour.

Ainsi, à l’occasion, de la cérémonie d’hommage organisée en mémoire de Bernard Tapie décédé d’un cancer de l’estomac et de l’œsophage, c’est une Sophie Tapie et un Jean-Mathieu Marinnetti, très proche l’un de l’autre qu’on a pu apercevoir à l’église de St-Germain des Prés, puis au stade vélodrome de l’Olympique de Marseille. Une preuve que l’adage selon lequel, la distance étouffe l’amour, n’est pas toujours vraie !

Sophie Tapie, la principale intéressée, n’est d’ailleurs pas gênée par la nature de sa relation. Elle a déclaré au cours de l’interview que tout allait bien dans son couple malgré la longue distance qui la sépare de son homme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Mathieu Marinetti (@gigi_netti)

Dans la suite de son interview, Sophie Tapie a révélé avoir eu plusieurs aventures amoureuses par le passé avant de croiser le chemin de Jean-Mathieu Marinnetti. Et d’ajouter qu’elle est restée aussi, pendant longtemps célibataire. Si donc aujourd’hui, elle file le parfait amour avec son homme, sa vie sentimentale n’aura pas été simple.

Zoom sur la biographie de Sophie Tapie

C’est dans la capitale française que Dominique Malet-Damianos a donné naissance à petite Sophie Tapie le 20 février 1988. Aînée d’une fratrie de 4 enfants, dont deux garçons, la jeune fille singe son entrée dans le grand univers du septième art à ses seize ans. Son tout premier rôle, elle l’a joué dans la série Commissaire Valence, dont son père Bernard Tapie était à l’affiche. Elle s’inscrit par la suite à l’école de théâtre Cours Éva Saint-Paul de Paris. Deux années plus tard, elle quitte la France, et s’installe en Angleterre, enfin d’intégrer l’école Art éducational schools.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Mathieu Marinetti (@gigi_netti)

Après deux années passées dans la capitale britannique, la jeune fille regagne sa patrie et obtient rapidement un rôle dans la pièce comique Oscar au théâtre de Gymnase. Néanmoins, Sophie Tapie n’était pas attirée que par le cinéma, elle avait aussi un faible pour la musique. C’est alors qu’elle participera à l’émission The Voice, la plus belle voix en 2014, en tant que candidate. L’année suivante, elle lance son premier album de musique country intitulé sauvage. Et depuis, la jeune fille ne s’arrête plus, elle démontre son immense talent, à travers sa belle et douce voix. Quelques jours avant le décès de son père, elle a annoncé qu’elle lui consacrera une chanson dans son nouvel album, afin de lui rendre hommage. Une grande marque d’affection envers son géniteur, avec qui elle a toujours eu de bonnes relations.