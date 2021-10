Mauro Icardi : il publie une photo intime de sa femme, la supprime et supprime Wanda de ses abonnements !

Depuis quelques jours, Mauro Icardi et son épouse Wanda Nara ont des problèmes. Des dilemmes qui ont éclaté sur la toile après que la femme du footballeur ait été convaincue qu’il la trompait avec une actrice argentine. Une histoire qui a éclaté sur la toile et qui a suscité la réaction de plusieurs internautes. Aujourd’hui, les fans du footballeur parisien ont été témoins d’une publication intime qu’il a fait sur son compte Instagram avant de la supprimer, puis retirer son épouser de sa liste d’abonnements. Il n’a fallu que quelques instants pour que les internautes capturent cette story qui en dit long sur la tristesse du sportif.

Mauro icardi et Wanda Nara : une relation de plus en plus compliquée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mauro Icardi – MI9 (@_mauroicardi)

En plus d’être sa femme, Wanda Nara est également l’agente du footballeur Mauro Icardi et le problème qu’ils ont depuis la tromperie de son mari ne fait que s’envenimer. Cette situation dans leur couple a beaucoup d’effets néfastes sur le moral du sportif qui se défoule sur les réseaux sociaux. Mais seulement, il a oublié que sur internet, une fois qu’une publication est faite, il est presque impossible qu’elle ne soit pas enregistrée par les internautes. Même s’il a supprimé une story sur laquelle on voit sa femme, ses abonnés ont eu tout le temps nécessaire pour prendre une capture de ce cliché et du message qui l’accompagnait.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇦🇷MAURO ICARDI FAN PAGE (@icardi9_ourhero)

D’après nos confrères de Voici, le joueur du Paris Saint-Germain a récemment dévoilé sur sa story Instagram, une photo sur laquelle il est au lit avec sa femme. En légende, il a écrit : « Quand tu es dans un mood solitaire sur Instagram, mais que tu viens la nuit dire pardon ! On en est où Wanda ? Ce n’est pas clair« . Une publication qu’il a supprimée bien après, mais qui en dit long sur la peine qu’il endure depuis le début de ses disputes avec son épouse. Pour faire montre de répondant, il a retiré sa femme de sa liste d’abonnement Instagram, comme elle l’avait bien avant.

De vieux problèmes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇦🇷MAURO ICARDI FAN PAGE (@icardi9_ourhero)

Si l’on se fie au média espagnol AS, les problèmes que ce couple rencontre datent de longtemps et se sont juste aggravés lorsque Mauro Icardi a fait une demande surprenante à sa femme. En effet, selon l’émission Los angeles de la manana, le footballeur aurait imposé que pour son couple, sa femme devrait respecter des règles strictes qu’il a mises sur pied. L’avant-centre parisien aurait demandé à la mère de ses enfants de laisser les réseaux sociaux derrière elle et de clôturer ses comptes. Bien avant cela, elle aurait eu pour mission de poster une belle photo de leur famille pour donner l’impression que tout était ok entre eux. Wanda Nara a bien évidemment refusé de faire la volonté de son homme car en tant qu’influenceuse, elle aurait perdu beaucoup. C’est ce qui aurait poussé Mauro Icardi à partager une photo de lui et sa femme en story sur Instagram.