Ed Sheeran : il a été testé positif au covid-19 02 jours après son passage dans The Voice

Présent sur le plateau de The Voice All Stars vendredi soir, Ed Shareen a annoncé sur instagram qu’il avait contracté le Covid 19.

Seulement deux jours après sa prestation remarquable sur le podium de The Voice All Stars, Ed Sharon annonce à ses fans sur Instagram, avoir été testé positif au Covid 19. La production du télé-crochet de TF1 a réagi face à cette contamination du chanteur.

Une mauvaise nouvelle pour Ed Shareen

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos)

Annoncée comme invité de marque, Ed Shareen n’a pas pu s’empêcher de venir assister à la finale de The Voice vendredi soir. Sur le plateau du télé-crochet, le chanteur britannique de 30 ans a livré une excellente prestation. Seulement, après son retour en Angleterre, le musicien fait savoir, à travers les réseaux sociaux qu’il a été testé positif au Covid 19. Sacré coup dur pour le chanteur qui devra désormais s’isoler et rater par la même occasion, bon nombre de déplacement prévu dans son calendrier. Il n’aurait certainement pas pu penser que l’invitation à participer à la finale du télé-crochet de TF1 lui vaudrait de contracter le Covid 19.

Alors qu’il devrait sortir son quatrième album intitulé equals, dans les prochains jours, le trentenaire à la flamboyante chevelure rousse n’a pas indiqué s’il s’était fait vacciner ou non. Cependant, en juillet dernier, il avait invité le public à se faire vacciner à travers les paroles modifiées de son titre Late Late Show with James Corden.

La société de production de The Voice réagit

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ayant été en contact avec plusieurs personnes vendredi soir sur le plateau du télé-crochet, il est presque évident que Ed Shareen ne soit pas le seul contaminé dans le lot. Dès lors les organisateurs de The Voice All Star, ont rapidement pris la parole pour réagir face à cette contamination. Ceux-ci ont donc fait savoir que le tournage de l’émission s’était déroulé dans le strict respect des gestes barrières. Ils ont également précisé que toutes les personnes conviées sur le plateau, que ce soit le public, les candidats, les coachs et les artistes invités, se sont présentés avec des passés sanitaires valides. Il était donc impossible d’envisager que le Covid s’immisce sur le plateau, aussi facilement.

La société de production du télé-crochet a également fait savoir qu’il a pris les précautions nécessaires, pour protéger les personnes qui ont été de passage dans l’émission vendredi soir. En effet, toutes les personnes ayant été à proximité du chanteur ont été contactées et sont priées de se faire tester, le plus tôt possible pour vérifier leur état sanitaire.

Terence étant la personne ayant été là plus en contact avec Ed Shareen, puisqu’ils ont chanté ensemble, il s’est donc dépêché d’effectuer son test, malgré qu’il ait lui aussi été contaminé il y a quelques semaines, et s’en est remis. Sur Tweeter, le chanteur annonce ainsi à ses fans qu’il n’avait pas été testé positif. Une bonne nouvelle pour le chanteur et ses fans.

Une finale pleine d’émotion

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sheeran (@sheeranjapan)

Vendredi dernier, dans The Voice, l’émotion était au rendez-vous. Le télé-crochet de TF1 a vu 6 candidats combattre pour le titre, avec des prestations pour le moins convaincantes. Comme toutes les autres fois, le public devrait trancher pour une seule personne, et c’est Anne Silva qui arrive en tête du vote avec 37,5 % de voix remporté. De quoi donner la joie au cœur d’un certain Florent Pagny.

Désormais les regards se tournent vers la prochaine saison, et on se demande bien évidemment, qui seront les coachs pour cette 11e saison de l’émission. D’après les informations reportées par nos confrères de LCI, Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney seront bien présents en décembre pour les auditions à l’aveugle. Pour sa part, Jenifer avait annoncé lors de la finale qu’elle ne serait plus de la partie.