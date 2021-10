Charlene de Monaco : pour quelle raison veut-elle passer plus de temps en Afrique du Sud ?

Toujours coincé en Afrique du Sud pour des raisons sanitaires, la princesse Charlène de Monaco, va de mieux en mieux. Cependant, elle ne souhaite pas revenir à Monaco dans l’immédiat. La raison ? Découvrez là dans la suite de ces lignes.

Charlène de Monaco ne supporte plus d’être éloignée de ses enfants

Aucun parent ne souhaite rester loin de ses enfants pour une très longue durée. Et ce n’est certainement pas Charlène de Monaco, qui vous dira le contraire. Très récemment, la jeune femme a fait savoir qu’elle était impatiente de revoir ses jumeaux de 6 ans restés seuls auprès de leur père à Monaco depuis près de 6 mois.

En effet depuis le mois de mai, Charlène de Monaco s’est rendu en Afrique du Sud pour renforcer le travail de sa fondation, fortement impliqué dans la cause des animaux et la sauvegarde de l’environnement. Seulement, l’épouse du Prince Albert ne s’attendait pas à un chamboulement dans son programme. Prise de court par une infection de la sphère ORL, Charlène de Monaco a dû prolonger son séjour dans le pays de Nelson Mandela.

Charlène de Monaco a reçu la visite de sa famille

Malgré plusieurs opérations réussies, le problème n’est pas totalement éradiqué et la princesse en souffre grandement. Puisqu’elle se trouve toujours loin de ses enfants, qu’elle a heureusement pu voir en août peu avant le début de la rentrée.

En réalité, pour taire les rumeurs de séparation évoquée depuis le départ de la princesse, et surtout pour permettre à cette dernière de voir ses enfants, Albert de Monaco et ses deux héritiers se sont rendus en Afrique du Sud. Très heureuse de revoir ses jumeaux, Charlène de Monaco a pris plusieurs photos avec eux qu’elle a rapidement postées sur Instagram en mettant légende un petit texte décrivant sa grande joie quant à ces retrouvailles avec sa famille.

Seulement ces différents clichés du couple à nouveau réunis n’auront pas été suffisants pour bannir définitivement les rumeurs d’une séparation. D’autant que certains ont continué à évoquer le fait que Charlène ne soit pas heureuse au palais. Des rumeurs auxquelles le Prince Albert n’a cessé de répondre avec fermeté : il n’a aucun problème avec son épouse. Pourtant jusqu’à ce jour, certains observateurs peinent à croire que l’état de la relation du couple soit toujours à son haut niveau.

Pourquoi Charlène de Monaco ne souhaite-t-elle pas rentrer à Monaco dans l’immédiat ?

Alors que Charlène était annoncé au rocher fin du mois d’octobre, il paraît de plus en plus évident que ce ne sera plus le cas. Et cela suscite encore plus de polémique et remet en question la bonne relation entre Charlène et son époux puisqu’il y a quelques semaines, la princesse a subi sa dernière opération, et devrait pouvoir déjà aller bien pour prendre un avion.

Pourquoi donc Charlène de Monaco reste-t-elle en Afrique du Sud ? C’est simple, elle souhaite finir le travail qu’elle a commencé en quittant Monaco. Comme nous l’avons évoqué plus haut, la princesse est revenue dans son pays natal pour renforcer la lutte contre le braconnage. Ainsi, elle se doit d’aller au bout de ses engagements avant de reprendre le chemin de Monaco. « Je ne peux pas croiser les bras et laisser cela se produire », a-t-elle déclaré. Une réaction ferme d’une femme grandement engagée dans la cause des animaux et dans la protection de l’environnement.