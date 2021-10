La princesse Béatrice : cette petite tenue sensationnelle de chez Gucci qui ne laisse personne indifférent

Ce 23 octobre 2021, c’était le mariage du prince Philippos de Grèce. À cette occasion, nous avons dénombré plusieurs célébrités de familles royales, dont une certaine princesse Beatrice qui avait illuminé la cérémonie avec son look vestimentaire hors normes.

Enfin le mariage religieux pour Philippos de Grèce

Les familles royales de toutes les monarchies d’Europe étaient présentes à Athènes weekend dernier, pour prendre part à la cérémonie de mariage du prince Philippos de Grèce et de Nina Flohr. Si le couple avait déjà prononcé les vœux du mariage devant les autorités civiles suisses l’année dernière, il n’a pas pu s’unir sur le plan religieux, à cause de la pandémie qui sévit le monde actuellement. Dès lors, Philippos et son épouse peuvent désormais s’estimer heureux d’avoir pu boucler totalement le processus de mariage ce samedi 23 octobre, près d’un an après leur mariage civil.

Les deux filles du prince Andrew étaient présentes à la cérémonie

À l’instar de l’ex-reine d’Espagne venue représenter sa famille, les deux enfants du prince Andrew se sont également présentés, accompagné de leurs conjoints respectifs, pour représenter la famille royale britannique. Et pour cette première sortie officielle, depuis la naissance de sa fille, Béatrice d’York n’a pas fait simple. Elle est apparue dans un look très accrocheur, dont le regard ne peut s’en détourner. En effet la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson s’est présentée à Athènes, habillée somptueusement d’une longue robe beige et noir signée Gucci dont la valeur tourne autour de 4200 €. Et pour accessoiriser le tout, la princesse à opter pour des chaussures de même couleur que le bas de sa jolie robe. En ce qui la concerne, Eugénie est apparue au bras de son mari dans une longue robe satinée noire de chez Peter Pilotto avec dans ses mains un petit sac de même couleur. En définitive, les deux sœurs étaient tout simplement d’une élégance indéniable.

Que savoir du bébé de Béatrice d’York ?

Née le 18 septembre 2021, la petite fille de la princesse Béatrice d’York a été baptisée sienna Élisabeth. Si tout comme sa cousine Lilibet-Diana, elle a reçu le prénom de son arrière-grand-mère, le nouveau membre de la famille royale n’aura pas été au cœur des polémiques en Angleterre. Et mieux encore, une grande différence de traitement a été relevée entre les deux arrière-petites-filles de la reine d’Angleterre. En effet, après sa naissance, il a fallu près de deux mois avant que Lilibet-Diana soit inscrite dans la liste de succession au trône. Alors qu’en ce qui concerne la petite sienna Élisabeth, l’inscription de son nom dans la fameuse liste n’a pas pris un mois.

Selon plusieurs observateurs, cette différence de traitement observée serait due aux tensions qui existent entre Harry et la famille royale. Cependant, il faut quand même préciser que le prince Harry avait été en contact avec les membres de sa famille peu avant la naissance de sa fille, notamment lors de l’enterrement de son grand-père. Certaines sources ont également précisé que même après la naissance de la petite fille, la reine Élisabeth s’est dépêchée de faire sa connaissance par visioconférence. Dès lors, comment donc justifier la différence de traitement ?