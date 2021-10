Kanye West en plein délire : il arbore un masque dans les rues de Los Angeles et suscite de vives réactions

Alors qu’il devrait se rendre à un rendez-vous, avec un ancien collaborateur de Donald Trump, le célèbre rappeur Kanye West, a été vu avec le visage caché par un masque pour le moins étonnant.

Kanye West multiplie ses apparitions avec le visage couvert

Nouvelle apparition remarquée pour Kanye West. Après avoir été aperçu le 17 octobre dernier avec un étrange masque de monstre sur le visage dans deux grandes villes d’Europe, et le 18 octobre dernier avec le même masque à l’aéroport JFK de New York, Kanye West s’adonne à nouveau au même délire. En effet, le rappeur avait prévu de rencontrer Michael Cohen, l’ancien conseiller de Donald Trump dans un café pour discuter d’un sujet dont nous ignorons la nature. C’est ainsi qu’il est apparu avec un masque facial un peu comme ce qu’on voit habituellement à Halloween, et qui présente beaucoup de similitudes avec celui que nous avons évoqué plus haut. Seule différence, le visage du masque était celui d’un humain. Il s’agit d’une sorte de femme mélancolique pas très sympa.

Pour cette nouvelle apparition délirante, le rappeur a mis des lunettes sur le masque de prothèses lisse et bronzée qui cache son visage et son cou. Côté tenu, il a presque adopté le même look que celui que nous avons pu voir à Venise et à Berlin : un blouson aviateur noir sur un jean de même couleur, avec des bottes de pluie de couleur sombre, sans oublier le chapeau et les gants noirs que porte le rappeur.

Les fans vivement intrigués par la nouvelle pratique du rappeur

Dès lors qu’il a commencé à adopter ce nouveau look masqué, les fans s’interrogent grandement sur ce qui arrive au rappeur. Avec la procédure de changement de nom qu’il a entamée et qui lui octroie désormais le droit de s’appeler Ye, plusieurs observateurs pensent que le rappeur veut faire table rase de son passé, et commencer une nouvelle vie. C’est donc ce qui expliquerait vraisemblablement son nouveau look.

Cependant, Michael Cohen ne voit pas les choses sous cet angle. Pour lui, le rappeur a décidé de se voiler la face ces derniers jours Parcequ’il souhaite aller et revenir dans l’anonymat. « Le but du masque était que les gens ne le reconnaissent pas », avait lancé l’ancien conseiller de Donald Trump. En expliquant qu’au cours de leurs rendez-vous, dans les premières minutes où le rappeur a retiré son masque, il a été assailli par une foule, qui ne souhaitait rien d’autre que de prendre un selfie avec lui.

Zoom sur la relation de Kanye West et Kim Kardashian

Leur idylle a véritablement commencé en 2012, alors qu’ils ont été pendant longtemps de très proches amis. En 2013, Kim Kardashian tombe enceinte du rappeur et donne naissance quelques mois plus tard à une petite fille appelée North West. Quelques mois plus tard, le rappeur et sa compagne annoncent leurs fiançailles et par la suite, leur mariage en moins d’un an. Le second enfant naît en décembre 2015 et est prénommé Saint West. Il s’agit aussi d’une petite fille comme la première. Trois ans plus tard, le couple accueille son troisième enfant, elle aussi une fille, mais à l’opposé de ces sœurs aînées, c’est une mère porteuse qui lui a donné naissance.

En effet, Kim Kardashian n’était plus à même de porter un enfant elle-même depuis la naissance de sa seconde fille. En 2020, le couple donne naissance à son quatrième enfant, enfin un garçon, baptisé Psalm. Cependant, alors que tout le monde pensait que leur idylle allait encore se prolonger sur plusieurs années, les premières rumeurs de divorce ont commencent à se faire entendre fin 2020. Finalement en 2021, le couple a entamé la procédure de divorce qui dure encore jusqu’à ce jour.