Frank Lebœuf : « Un coup de poignard », ému après avoir découvert des images bouleversantes de son père

L’ancien international français Frank Lebœuf était ce dimanche 24 octobre sur le plateau de France 2 pour l’émission « Les enfants de la télé« . Au cours de son échange avec Laurent Ruquier, le champion du monde 1998 avec l’équipe de foot de France s’est souvenu de son père qui est parti en 2004. Il n’a donc pas pu retenir ses émotions en revoyant les images de son papa.

Une vive émotion face aux images de son père lors de la finale contre le Brésil

Laurent Ruquier a souvent l’habitude de recevoir des invités qui se laissent emporter par leurs émotions et c’était le cas ce dimanche 24 octobre avec Frank Lebœuf qui a fini au bord des larmes après avoir revu les images de son père parti en 2004. Comme tout ancien footballeur, Frank Lebœuf s’est reconverti. Pendant que ses autres compères des bleus de 1998 ont fait carrière en tant que commentateurs sportifs, le papa Jade Lebœuf a plutôt préféré devenir acteur et aujourd’hui il s’est fait un nom dans le monde du théâtre. Âgé de 53 ans aujourd’hui, ce comédien est plus connu pour avoir été parmi les vainqueurs de la coupe du monde football de 1998.

Cette année-là, les bleus avaient bravé toutes les étapes du championnat de football et étaient arrivés en finale. Assis sur le banc de touche, Frank Lebœuf a eu la chance de prendre part à cette finale contre le Brésil parce que Laurent Blanc avait reçu un carton en demi-finale. Donc il fallait un autre défenseur pour le remplacer et le papa de Hugo Lebœuf était l’homme de la situation. Il avait saisi sa chance et était rentré à tout jamais dans le panthéon des grands sportifs de France. Natif d’une famille de Normandie, le papa de l’ancien footballeur l’a beaucoup marqué. Au cours de l’émission de Laurent Ruquier, ce dernier a décidé de revenir sur l’inoubliable finale contre le Brésil. L’animateur a donc fait diffuser un reportage réalisé pendant cette finale et on pouvait y voir le père de l’ex sportif accompagné de sa famille. Après avoir entendu la voix de son papa, le mari de Chrislaure Nollet a fait part de son émotion en disant : « Mon papa est parti en 2004 et j’avais oublié sa voix… C’est un peu un coup de poignard là que je viens de prendre« .

Frank Lebœuf, son père a été fier de lui seulement après la finale de 1998

L’ancien bleu est présent sur les réseaux sociaux et il n’hésite pas à publier des photos de famille ou des pensées. Mais cependant, il avait très souvent été discret quant à son père parti en 2004. Ce dernier a d’ailleurs joué un rôle capital dans sa réussite en tant que footballeur. Pour lui, son papa était un modèle et il était très strict avec lui. Frank Lebœuf a d’ailleurs fait savoir : « Mon papa est quelqu’un de très, très dur, mais je pense que je n’aurais pas été à ce niveau-là s’il n’avait pas été aussi dur donc c’est complexe« . Il a longtemps essayé d’impressionner son père, mais ce n’est qu’au soir de juillet 1998 que son défunt parent lui a enfin dit qu’il était fier de lui.