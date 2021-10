Camille Gottlieb : elle se dévoile avec son frère Thomas et la ressemblance est frappante

Dernière-née de la princesse Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb a deux demi-frères du côté paternel. Après son aventure avec la fille de Grace Kelly, Jean-Raymond Gottlieb a refait sa vie avec une autre femme et avec elle il a eu deux garçons. Sur un cliché partagé par sa fille sur les réseaux sociaux et en compagnie de son jeune frère Thomas Gottlieb, leur ressemblance est tellement frappante qu’on croirait qu’ils sont jumeaux. Comme deux gouttes d’eau, on voit tout de suite que les deux enfants ne se ressemblent pas seulement, ils sont aussi très proches.

Camille Gottlieb très active sur les réseaux sociaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camilloush (@camillerosegottlieb)

Très présente sur les réseaux sociaux et totalisant plus de 82 000 abonnés sur Instagram, Camille Gottlieb partage très souvent des photos où on peut voir son joli minois et les différentes couleurs qu’elle donne à ses cheveux. Souvent blonde, parfois brune, des fois, elle a des cheveux ondulés ou encore lissés à la perfection. La jeune femme de 23 ans ne se prive pas des expériences qui lui passe par la tête et cela lui va plutôt à merveille. Cependant, la couleur de ses yeux reste intacte et c’est visiblement un point commun qu’ils ont dans la famille Gottlieb. Cela se vérifie avec la photo qu’elle a partagé ce dimanche 24 octobre en story, elle s’y trouve en compagnie de son frère Thomas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camilloush (@camillerosegottlieb)

La petite fille du prince Rainier III a grandi dans une famille royale recomposée et ceci malgré le fait qu’elle ne fasse pas partie de la dynastie monégasque. En vérité, son papa Jean-Raymond Gottlieb et sa maman, Stéphanie de Monaco ne se sont jamais dit « Oui » devant monsieur le maire. La benjamine de la sœur du prince Albert II de Monaco a ainsi passé sa tendre enfance avec Pauline et Louis Ducruet qui sont les deux premiers enfants de la fille de Grace Kelly. Ces deux derniers enfants sont les fruits de sa très courte relation avec Daniel Ducruet. Hormis ce frère et cette sœur du côté maternel, Camille Gottlieb a aussi deux frères du côté paternel.

Une ressemblance frappante

Garde du corps de la princesse Stéphanie de Monaco au moment où il a fait un enfant avec elle, Jean-Raymond Gottlieb a refait sa vie après la venue au monde de sa fille Camille. Selon Histoires Royales, l’ancien gendarme parisien s’est en effet mis en couple avec Vanessa et ensemble ils ont eu deux garçons, Thomas et Maxime. Malgré qu’ils n’aient pas la même mère, Camille et Thomas Gottlieb se ressemblent tellement qu’on croirait qu’ils sont jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @hshprincealbertii

Plusieurs parties de leur corps prouvent cette ressemblance impressionnante. Leur mâchoire, leurs yeux, leur nez viennent prouver irréfutablement qu’ils sont de la même famille. C’est une bonne chose car depuis que la petite fille du prince Rainier III fait des publications sur les réseaux sociaux, elle s’est toujours montrée aimante envers son jeune demi-frère. D’ailleurs même que dans une interview accordée en 2018 au magazine Point de vue, elle a fait savoir ceci : « je n’échangerai ma famille contre une autre pour rien au monde ».