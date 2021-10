Marion Rousse et Julian Alaphilippe : ils font des confidences intimes sur les débuts de leur histoire d’amour

Cela fait plus d’un an comme Marion Rousse et Julian Alaphilippe et ce dimanche 24 octobre au cours l’émission Vivement Dimanche de Michel Drucker, ils sont revenus sur les débuts de leur histoire d’amour.

En couple depuis plus d’un an déjà, Marion Rousse et Julian Alaphilippe qui partagent tous les deux l’amour du cyclisme, étaient ce dimanche 24 octobre sur le plateau de Vivement Dimanche. Marion Rousse est d’un soutien certain pour son compagnon qui a récemment remporté le championnat du monde de cyclisme. Au cours de cette émission sur France 2, les deux tourtereaux sont revenus sur les débuts de leur histoire d’amour. La jeune femme âgée de 30 ans également a également fait part de la surprise et l’émotion qui se sont emparés d’elle quand son chéri a été sacré champion du monde.

Marion Rousse et Julian Alaphilippe : les prémices de leur relation amoureuse

Julian Alaphilipe a remporté le titre de champion du monde de cyclisme pour une deuxième fois ce dimanche 26 septembre. Il a célébré sa victoire avec sa compagne Marion Rousse et leur fils Nino. Sur les réseaux sociaux, la consultante de télévision française publie régulièrement des photos qui témoignent tout l’amour qu’elle a pour son chéri. Presqu’un mois après la victoire du membre de l’équipe Deceuninck-Quick Step, soit ce dimanche 24 octobre, les deux tourtereaux étaient les invités de Michel Drucker dans son émission Vivement Dimanche et ils ont fait de belles confidences sur les débuts de leur histoire d’amour.

La compagne du coureur a pris la parole et a fait savoir qu’ils se connaissent depuis plusieurs années et ceci parce qu’ils étaient dans l’équipe de France de cyclisme quand ils avaient entre 17 ou 18 ans. En ce moment, elle faisait encore des courses de vélo et en 2012, elle a d’ailleurs remporté le championnat de cyclisme de France. Sans pour autant tourner le dos à sa passion qui est le cyclisme, la jeune femme de 30 ans travaille aujourd’hui à la télévision et elle a déclaré que son chéri et elle se sont rencontrés et se sont vus fréquemment avant de se mettre ensemble. Les deux tourtereaux ont connu des débuts rythmés par leur passion commune. Aujourd’hui, cela fait plus d’un an comme ils vivent ensemble et ils sont les parents du petit Nino qui est venu au monde en juin dernier. Comme la saison est terminée, ils pourront pleinement prendre soin de leur fils.

Une victoire qui provoque une vague d’émotions chez la consultante de télévision

Julian Alaphilipe a fini la saison de la plus belle des manières. Il a en effet remporté son deuxième sacre de champion du monde de cyclisme. Une victoire qui a d’ailleurs surpris sa conjointe car elle ne soupçonnait pas un tant soit peu que son chéri finirait au sommet de ce championnat. Elle a fait savoir que pour elle c’était un moment vraiment spécial et a précisé qu’elle a eu du mal à contenir ses émotions. Toute joyeuse et émue, elle a laissé entendre qu’au matin de la course, elle s’est dit que son amoureux ne remporterait pas la course, que le titre de champion du monde reviendrait à quelqu’un d’autre. Mais à sa grande surprise, il a fini en tête et plus immense a été l’émotion qui s’est emparée d’elle. Des révélations qui prouvent à quel point ces deux passionnés de cyclisme nagent dans l’amour.