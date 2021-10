Elizabeth II : découvrez cette mauvaise habitude nocturne qui lui causerait des problèmes de santé

Lundi 25 octobre 2021, Thomas Pernette était reçu au téléphone par Laurent Ruquier pour s’entretenir sur son livre intitulé les chapeaux de la reine. Ainsi, l’écrivain a fait part de quelques petites habitudes du monarque qui l’empêche souvent de dormir.

La reine fait peur à son entourage

Jeudi 21 octobre dernier, c’était la panique totale pour le peuple anglais après que sa souveraine ait été contrainte d’annuler son voyage en Irlande du Nord, pour des raisons de santé. En effet, le monarque qui s’était rendu à l’hôpital ce jour-là pour effectuer quelques analyses de routine, connait quelques difficultés sanitaires et doit donc limiter ses déplacements. D’après les informations reportées par nos confrères du Sun lundi 25 octobre, la reine d’Angleterre malgré son âge s’adonne à des activités beaucoup trop intenses qui présentent ainsi des répercussions sur sa santé.

De longues journées pour Élizabeth II

En réalité depuis la disparition de son défunt mari, Élizabeth II ne veut plus du tout être laissée seule. Et cela à aucun moment de la journée. Dès lors, Sa Majesté accueille constamment du monde chez elle afin de s’éloigner de la solitude dans laquelle elle se retrouve coincée depuis le décès de son amoureux. Toujours d’après les informations recueillies par The Sun, « Un flux constant de déjeuner et de dîner avec la famille et les amis », était maintenu dans le palais de la reine.

Mais ce n’est pas tout, au soir la grand-mère du prince William s’adonne également à la télévision pendant de longues heures avant de se retirer dans sa couche. Cette hypothèse émise par un magazine anglais vient d’être appuyée par Thomas Pernette durant son coup de fil avec Laurent Ruquier, sur le plateau de l’heure des Pros. Ainsi, pour préserver sa santé, les médecins de la reine lui ont recommandé de passer plus de temps au repos afin de reprendre sa forme habituelle.

Peut-être aussi devrait-elle songer à laisser la couronne à son fils, le prince Charles, afin de passer ses journées loin des affaires d’État qui peuvent parfois être encombrantes pour elle. Toutefois, cela reste improbable, car la reine souhaite aller au bout de la promesse qu’elle a faite au peuple anglais dans sa jeunesse : celle de rester au trône jusqu’à son dernier souffle et de ne jamais abandonner son peuple. Ainsi, même malgré les difficultés sanitaires qu’elle peut connaître, la reine s’accroche vivement à sa couronne.

Entre la reine Élizabeth et ses chapeaux, c’est une véritable histoire d’amour

Bien avant qu’il n’évoque cette mauvaise habitude de la reine qui consiste à suivre une série télévisée tard dans la nuit, l’écrivain a abordé le sujet principal de son livre : les chapeaux de la reine. Si vous êtes un passionné de la famille royale britannique, il ne fait aucun doute que vous vous demandez souvent si la reine n’en a pas marre des chapeaux. En effet, depuis sa tendre jeunesse, Élizabeth II n’a jamais pu réussir à se débarrasser de ses couvre-chefs. Rares sont ces occasions où l’on a pu apercevoir la mère du prince Charles sans un chapeau. Ces accessoires sont littéralement devenus une extension de sa personne. Néanmoins, il faut reconnaître qu’elle ne manque jamais de magnificence quand elle se couvre les cheveux.