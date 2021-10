Lady Di : ce bijou mythique laissé par la mère de William et Harry qu’ils disputeraient pour leurs filles

Alors que les tensions entre William et Harry sont toujours vives, les deux princes pourraient être en conflit à cause d’un magnifique bijou de leur mère.

Si leurs génitrices ont déjà hérité, de nombreux bijoux de la princesse Diana, Charlotte et Lilibet-Diana, pourraient eux aussi avoir droit à un joyau particulier de leur grand-mère. Mais une grande question tourne autour de ce sujet. Qui des deux petites-filles héritera de ce mythique bijou laissé par leur grand-mère ?

Qui héritera de la tiare de Lady Diana ?

Manufacturée durant les années 1930, par Garrard, la tiare portée par la princesse Diana pour son mariage avec le prince de Gaulle le 29 juillet 1981 fait partie de ses plus prestigieux bijoux. D’après plusieurs sources proches de la famille royale, les deux fils du prince Charles seraient grandement intéressés par le magnifique joyau de leur mère, non pour l’offrir à leurs épouses respectives, mais plutôt à leurs filles. Dès lors, la question du partage se pose. Puisqu’il s’agit d’un seul et même objet et de deux héritières potentielles. Néanmoins, jusqu’à l’heure d’aujourd’hui, c’est Charlotte qui apparait comme principale favorite.

En effet, l’époux de Kate Middleton entretient une très bonne relation avec Charles Spencer, le frère cadet de sa mère, qui détient actuellement en sa possession le magnifique bijou. Cela place ainsi Charlotte dans une position confortable puisque William aurait personnellement demandé au 9e compte Spencer de donner la tiare à sa fille lorsque celle-ci sera en âge de la porter. « William est tout à fait conscient que le comte a ses propres filles, mais les deux ont convenu que la pièce emblématique de Diana appartenait à sa première petite fille », ont reportés nos confrères d’Express.

Aussi, une source du magazine New Idea a révélé que la petite Charlotte, bien que n’ayant jamais connu sa grand-mère, sait tout d’elle. Dès lors, il paraît moins évident qu’elle refuse d’hériter un bijou de celle qu’elle n’a vue qu’à travers des photos. L’autre chose qui représente un grand handicap pour la princesse Lilibet Diana, et qui pourrait l’empêcher d’hériter de la tiare de sa grand-mère, est le droit d’ainesse dont jouit sa cousine. Si Charlotte hérite finalement du joyau de sa grand-mère, elle devra le porter à l’occasion de son mariage comme le veut la tradition.

Kate Middleton et Meghan Markle ont aussi hérité des bijoux de la princesse Diana

Si elles n’ont jamais eu l’occasion de la rencontrer, Kate Middleton et Meghan Markle ont hérité de nombreux bijoux de leur belle mère. En effet, dans son testament, l’épouse du prince Charles avait fait part de sa volonté de léguer tous ses biens personnels à ses deux enfants. Ainsi, à sa mort, William et Harry ont eu droit à plusieurs vêtements et bijoux de luxe de leur mère.

Bien évidemment, n’étant pas des femmes, les deux frères se devaient d’offrir tous ces joyaux à leurs épouses, une fois mariées. Ainsi, en 2011, pour demander Kate Middleton en mariage, le prince William lui a offert un magnifique anneau en saphir comme bague de fiançailles. Et depuis son mariage avec le frère du prince Harry, Kate Middleton a très régulièrement porté les bijoux de sa belle-mère à diverses occasions. En 2018, après que Meghan Markle ait fait son entrée dans la famille royale, elle a eu aussi droit à plusieurs bijoux de Diana, à son tour.