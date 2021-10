Christina Milian : elle publie une vidéo de son fils Kenna pour ses 06 mois

Le deuxième fils de Christina Milian et M. Pokora a déjà 6 mois et c’est sur les réseaux sociaux que la chanteuse a partagé cet heureux événement avec ses fans.

Alors qu’ils se sont rencontrés en août 2017 lors d’une soirée à Saint-Tropez, c’est en décembre 2020 que M. Pokora et Christina Milian ont convolé en justes noces. Avant leur mariage, la chanteuse américaine avait déjà conçu deux fois et de cet amour fou entre elle et le chanteur français, sont nés deux garçons. Le premier est aujourd’hui âgé d’un an et demi, tant dis que le deuxième, vient tout juste de fêter ses 6 mois. Ce dimanche 24 octobre, l’actrice a partagé l’heureux événement avec les internautes sur les réseaux sociaux.

C’est fou ce que les enfants grandissent vite !

La chanteuse américaine Christina Milian est une mère heureuse et cela se voit. Ce dimanche 24 octobre, elle a publié des clichés de son fils Kenna qui vient d’avoir 6 mois. Le petit garçon est le fruit de son amour avec le chanteur français M. Pokora avec qui elle a un premier garçon qu’ils ont appelé Isaiah Pokora et qui est âgé d’un an et demi. Sur Instagram, l’actrice a publié en story, une photo où on peut la voir en train de tenir son bout de chou dans ses bras. Dans le but de conserver l’anonymat de son fils, ce dernier apparait le dos tourné.

En légende de la publication, la maman a écrit : « Aujourd’hui marque les 6 mois de Kenna« . Cette photographie témoigne du bonheur que vit ce nourrisson car, étant enlacé dans les bras de sa mère, il joue avec une peluche Disney. Visiblement, l’affection que Christina Milian a pour son garçon est très fort. Toujours en story, l’auteure-interprète a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir Isaiah, son autre garçon en train de manger sagement dans son assiette comme une grande personne.

De son côté, le papa de Kenna Tota a fait savoir ce vendredi 22 octobre, que ce n’est pas la grande forme et qu’il fait de son mieux pour se remettre sur pied. Il a également indiqué qu’il espère vivement que tout ira mieux pour lui. Il a ensuite enchainé en disant qu’il se sent trop faible, donc qu’il ne peut pas tenir sur scène. Il a dû annuler une représentation qu’il devait donner en compagnie de Philippe Lellouche et Estelle Lefébure. Cependant, le jeune comédien était tout de même ce dimanche 24 octobre sur le plateau de Vivement Dimanche, accompagné de ses deux acolytes de scène.

M. Pokora et Christina Milian, en couple depuis 2017

Entre M. Pokora et Christina Milian c’est la grande alchimie. Ils se sont rencontrés en août 2017 lors d’une soirée à Saint-Tropez. Cette rencontre a ainsi marqué le début d’une belle et grande histoire d’amour entre les deux artistes. En plus d’être acteurs et chanteurs, ils sont aussi nés le même jour : un 26 septembre. Ce dernier élément a été un très grand atout pour eux car cela leur a permis d’être encore plus proches. Après 3 ans de relation, ils se sont mariés pour le meilleur et pour le pire, en décembre 2020. Ensemble, ils ont eu deux garçons, Isaiah Pokora et Kenna Tota.