Faustine Bollaert : elle fait une annonce très triste sur une invitée de Ça commence aujourd’hui

Ce lundi 25 octobre, Faustine Bollaert a fait une très triste annonce. Elle qui a pour habitude de recevoir des femmes qui viennent faire des confessions sur leurs problèmes sur le plateau de France 2, a annoncé avec douleur le départ de cette femme qu’elle avait reçu auparavant. C’est sur Twitter que l’annonce de la disparition de l’ancienne invitée a été faite. Elle qui se battait contre un cancer du sein depuis plusieurs années a rendu l’âme, plongeant ainsi toute l’équipe de Ça commence aujourd’hui dans le deuil.

Ça commence aujourd’hui, une ancienne invitée meurt de sa maladie

Arrivée sur France 2 en 2017, Faustine Bollaert est aux commandes de l’émission Ça commence aujourd’hui. Une émission quotidienne qui est diffusée à partir de 13h50 et exclusivement le vendredi, l’animatrice reçoit ses invités en direct. Un programme beaucoup plus axé sur le social qui reçoit constamment des invités qui viennent partager leurs problèmes avec les membres de l’équipe de l’émission et les téléspectateurs. Que ce soit pour un problème de santé, d’amour, de famille, d’ordre amical ou encore professionnel, le micro de la 2 est ouvert pour des confessions émouvantes. Les invités partagent ainsi leurs différentes expériences et échangent avec d’autres personnes présentes sur le plateau. Aussi, des professionnels participent constamment à l’émission pour donner des conseils aux différents invités.

Mais seulement, ce lundi 25 octobre, l’animatrice a annoncé une très triste nouvelle à toutes ces personnes qui aiment regarder ce programme télévisé. En effet, une ancienne invitée de l’émission, qui se battait depuis un bon bout contre le cancer du sein a rendu l’âme des suites de cette maladie. C’est sur Twitter que la triste nouvelle a été annoncée. Elle s’appelait Sonia et c’est depuis 2015 qu’elle se battait contre cette pathologie qui fait des ravages chez les femmes. La production a d’ailleurs adressé un message réconfortant à la famille de la défunte : « Un rayon de soleil, une vraie lionne face à la maladie. Nos pensées vont vers ses 2 filles si courageuses« .

Après cela, les membres de l’équipe de la présentatrice ont également rendu hommage à cette jeune femme en partageant sur Twitter, le lien YouTube de l’édition dans laquelle elle était passée. Ensuite, plusieurs internautes ont salué la mémoire de cette femme vaillante en laissant de jolis commentaires remplis d’émotion.

Ce n’est pas la première annonce de décès

C’est très difficile pour Faustine Bollaert d’avoir à faire de telles annonces. Ce n’est donc pas la première fois que la présentatrice de Ça commence aujourd’hui a la lourde responsabilité d’annoncer la nouvelle du départ d’une de ses anciennes invitées. En fin juin dernier, elle avait fait une publication dans laquelle elle révélait avec beaucoup d’amertume, le départ d’Elisa, qui était présente à son émission en 2019. Cette jeune femme était sur le plateau pour donner les raisons pour lesquelles elle avait rempli son corps de tatouages.

Une tâche qui n’est pas du tout facile pour la compagne de Maxime Chattam qui est obligée de se faire consulter par un psychologue. C’est au micro d’Europe 1 qu’elle avait fait part de cette information. Cela l’aide certainement beaucoup. Avec le lot de chocs émotionnels qu’elle reçoit au quotidien dans son émission, il lui faut bien un professionnel qui l’aidera à surmonter tout ça.