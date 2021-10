James Michael Tyler : celui qui incarne le personnage Gunther dans la série Friends, est mort à 59 ans

L’acteur américain qui a joué dans la série à Succès, Friends, a rendu l’âme ce dimanche 24 octobre. Il était âgé de 59 ans et il a été emporté par une emporté par une maladie qui l’a rongé pendant plusieurs mois. Ce n’est qu’après la diffusion de l’édition spéciale du sitcom qu’il a fait part de cette pathologie qui avait déjà attaqué son système osseux. Il s’en va en laissant derrière lui plusieurs personnes qui pleurent sa mort.

Une étoile s’est éteinte

James Michael Tyler était un comédien qui a joué dans la série américaine Friends. Il incarnait Gunther et c’est à l’âge de 59 ans qu’il a été emporté par la maladie. En effet, il souffrait d’un cancer de la prostate. Comme l’a fait savoir son ami et manager, Toni Benson, c’est à son domicile à Los Angeles qu’il a rendu son dernier souffle des suites de cette pathologie dont il souffrait depuis septembre 2018. Ce dernier a d’ailleurs fait des déclarations à la presse américaine.

Pendant 10 saisons, soit 150 épisodes, le comédien a joué avec brio le rôle de Gunther qui est un gérant du café de Central Perk, lieu où les autres personnages de la série venaient passer du temps. L’acteur de regrettée mémoire a fait son entrée dans le sitcom en 2004 et plusieurs fans de la série le voyaient comme un gay et ce malgré le fait qu’il éprouvait des sentiments pour Rachel, à qui il a fini par déclarer sa flamme dans la dernière partie de la série. Lors d’une interview en 2015, l’acteur avait tenu à dissiper le flou qu’il y avait sur son orientation sexuelle et avait contesté le fait qu’on le prenne pour un gay. Il a même été marié deux fois dans sa vie avec Barbara Chadsey (de 1995 à 2014) et avec Jennifer Carno (de 2017 à 2021). Friends n’est d’ailleurs pas la seule production cinématographique dans laquelle il a joué. Il a également joué dans Scrubs, Sabrina, l’apprentie sorcière et Modern Music.

Les vibrants hommages en la mémoire de cet acteur exceptionnel

En plus de laisser deux ex femmes derrière lui, il laisse plusieurs amis, collègues, et fans dans le deuil. Plusieurs hommages ont envoyé pour saluer la mémoire de cet illustre acteur. Sur Twitter, Warner Bros. a regretté la disparition de James Michael Tyler en faisant ce post : « un acteur aimé, partie intégrale de notre famille FRIENDS. Nos pensées sont avec sa famille, collègues, amis et fans« .

Jennifer Aniston a elle aussi rendu hommage à son ami en faisant savoir que « Friends n’aurait pas été la même sans toi. Merci pour le rire que tu as apporté à la série et dans nos vies à tous. Tu nous manqueras beaucoup« . Elle a accompagné ce joli message d’un extrait de la série où Gunther déclare enfin ses sentiments à Rachel. Courtney Cox quant à elle, a été beaucoup touchée par cette mort et pour le démontrer, elle a fait preuve de gratitude envers l’acteur en partageant une photo du personnage qu’il incarnait. Publication qu’elle a d’ailleurs accompagné de cette légende : « La gratitude que tu apportais et que tu montrais chaque jour sur le plateau est à la mesure de la gratitude que j’éprouve de t’avoir connu. Repose en paix, James« .