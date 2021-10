Cyril Féraud : il prend une décision importante sur sa vie privée

Dans un entretien accordé à nos confrères de Télé star, Cyril Féraud à fait une révélation-choc sur sa vie privée. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette célébrité.

Une décision irréversible

S’il y a un point sur lequel les célébrités présentent des divergences, c’est bien la question de la vie privée. Tandis que certains n’éprouvent aucun mal à exposer leur famille en public et aux médias, d’autres souhaitent rester loin des projecteurs quand ils sont en privée. Et si un tiers se place au juste milieu et balance occasionnellement quelques confidences sur leurs vies privées, leurs propos se retrouvent souvent mal interprétés ou décontextualisés par les médias. Dès lors, plusieurs célébrités à l’image de Cyril Féraud préfèrent garder ce dossier confidentiel qu’est leur vie privée. « Ma vie privée reste privée », a simplement glissé l’animateur au cours de son entretien avec nos confrères de Télé star.

Et pour rester sur cette voie, le jeune présentateur a pris une décision pour le moins radicale. En effet, il a décidé de ne plus jamais évoquer sa situation personnelle où que ce soit. S’il était déjà sur cette lancée depuis le début de sa célébrité, Cyril Féraud a fait quelques exceptions en lâchant certaines petites vérités sur sa personnalité, notamment dans la boîte aux Secrets où il a révélé que son géniteur lui manquait à chaque seconde qui passait. Mais cette fois-ci, si on s’en tient bien à ses propos, l’animateur ne souhaite plus laisser filtrer aucune information relative à sa vie personnelle.

Et cette décision, Cyril Féraud n’est pas la première personne à la prendre. L’une des personnalités préférées des Français avait déjà décidé de garder la boîte de pandore bien fermée. Il s’agit de l’agent immobilier, Stéphane Plaza qui a révélé dans un entretien avec Télé+ que, toutes ces fois où il a eu la gentillesse d’aborder une facette de sa personnalité inconnue, au grand public, cela ne se passait jamais bien. « Je n’en parlerai plus ! », avait-il conclu au cours de son interview.

Pourquoi cette décision ?

Alors qu’il n’a pas vécu la même expérience que Stéphane Plaza qui au moins, a tenté de révéler quelques détails aux médias, on se demande ce qui a bien pu pousser Cyril Féraud à prendre une décision aussi irréversible. En effet, la raison est simple. L’animateur de 36 ans, en a marre de voir son nom traîner partout dans les médias avec des titres du genre »Cyril Féraud donne un énorme indice sur sa vie privée », alors qu’en réalité, il n’a jamais mentionné rien de tel.

En prenant donc cette décision, le présentateur, souhaite mettre une distinction entre vie privée et vie publique. Dans ses émissions, nous aurons droit à tout ce qui est nécessaire, mais dans les coulisses, ou en privée, tout ce qui se passe restera en privée. Ça semble bien clair.

Que savoir sur Cyril Féraud ?

Né le 15 mars 1985 dans la ville de Digne-les-Bains, Cyril Féraud commence sa carrière d’animateur en 2004 sur Disney Channel. Le début de la célébrité, l’animateur l’a connu depuis 2008 sur France Télévisions. Il a animé plusieurs jeux télévisés au cours de sa carrière, dont notamment Salm créé en 2009 par Jean-Michel Salomon, personne n’y avait pensé et la carte au trésor.