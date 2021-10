Alexia Daval : sa mère fond en larme dans C à vous après avoir vu sa photo

Ce jeudi 28 octobre 2021, le père et la mère d’Alexia Daval étaient les invités d’Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de l’émission C à vous, diffusé sur France 5. Au cours de cet entretien qui s’inscrit dans le cadre de la publication de leurs livres intitulés »Alexia notre fille », les parents de la jeune femme sont revenus sur l’assassinat de celle-ci, il y a de cela 4 ans. Un moment douloureux pour sa mère qui n’a pas pu s’empêcher de couler des larmes.

Alexia Daval froidement assassinée

28 octobre 2017, 28 octobre 2021, cela fait exactement 4 ans que Alexia Daval a été portée disparue. Si une recherche de la police a permis de la retrouver deux jours plus tard dans une forêt de Haute-Saône, c’est dans un sac mortuaire qu’elle a été ramenée en ville. Quasiment calciné, la jeune femme aurait été strangulée jusqu’à mort le jour de sa disparition présumé, avant d’être brûlé, comme le révèle les résultats de l’autopsie. Un crime ignoble dont le coupable n’était nul autre que l’époux de la jeune femme.

Jonathan Daval reconnu coupable du meurtre de son épouse

Au départ, lorsqu’il faisait savoir aux autorités que sa femme avait disparu, l’époux de la victime aurait déclaré avoir revu celle-ci pour la dernière fois, peu avant qu’elle ne parte faire du jogging. Dès lors, difficile de l’accuser illico de la mort de sa femme, ni même de le classer dans la liste des suspects dès le début de l’enquête. Et en termes de comédie, il faut dire que l’homme a bien joué son rôle. Il avait réussi à berner tout le monde en pleurant publiquement la mort de son épouse en présence des parents de celle-ci, au cours d’une marche silencieuse. Néanmoins, ce qu’il ignorait certainement est qu’on ne peut berner la police pendant longtemps, lorsqu’on a laissé assez d’indices sur la scène de crime et un peu partout.

Ainsi, il s’est fait rapidement arrêter et n’a pas traîné trop longtemps avant d’avouer son crime qu’il qualifiait d’accident. Le 21 novembre 2020, Jonathan Daval l’époux de la victime, qui plus est le coupable du meurtre sera condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté supplémentaire. Si dans cette affaire, la victime était bien Alexia Daval, plusieurs médias ont mis en avant le fait qu’elle était aussi en partie coupable de son propre meurtre. En effet, la presse aurait estimé que le caractère dominant et insupportable de la jeune femme a poussé son mari à bout. Ce dernier a donc pété un câble et a étranglé sa femme pour en finir.

C’est donc cette image de femme invivable collée à la défunte, que ses parents souhaitent déconstruire en présentant sa véritable personnalité, dans leur livre.

Isabelle Fouillot très émue

En face d’Anne-Elisabeth Lemoine ce jeudi 28 octobre, les parents d’Alexia Daval ont tenu à rappeler à quel point leurs filles étaient « une belle personne », victime de la barbarie de son époux. Très émotionnée, Isabelle Fouillot, la mère de la jeune femme assassinée a aussitôt fondu en larmes en voyant la photo de celle-ci. Sans doute, elle se serait remémoré des meilleurs souvenirs de sa fille et n’aurait certainement pas compris pourquoi l’on lui avait ôté la vie.