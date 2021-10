Kylie Jenner : elle a des envies de grossesse qui lui font voir des vertes et des pas mûres

Kylie Jenner attend un deuxième enfant et elle a des préférences de femme enceinte qui lui ont fait troquer ses envies de biscuits et beignets contre celles des fruits frais.

La dernière-née du clan Kardashian va donner la vie pour la deuxième fois. Après son accouchement de 2018 qu’elle avait gardé secret, la star de téléréalité n’a pas privé ses abonnés de cette bonne nouvelle. Mais seulement, son état de femme enceinte lui fait changer d’envies du jour au lendemain. Si avant elle préférait les beignets et les biscuits, maintenant, elle préfère les fruits frais. Un changement de préférences qui n’a pas empêché les internautes de la lyncher sur les réseaux sociaux en l’accusant de blackfishing.

Des envies de grossesse qui font changer de préférence alimentaire

Kylie Jenner porte actuellement son deuxième enfant dans le ventre et habituellement chez les femmes, la grossesse vient chambouler leurs envies alimentaires. C’est d’ailleurs le cas avec la jeune femme âgée de 24 ans. Ses envies sont vite passées des biscuits et beignets aux fruits. Actuellement, elle adore les fruits frais comme la grenade. Elle l’a d’ailleurs fait savoir en partageant cette nouvelle préférence en story sur le réseau social spécialisé en photos. Sur son compte Instagram, ses fans ont pu voir que dans la cuisine de la star de téléréalité, les fruits y sont spécialement bien rangés. Pour accompagner la publication, elle a tout juste écrit : « Le paradis« . Comme pour informer ses 278 millions d’abonnés qu’elle aux anges quand elle consomme des fruits. Cependant, il y a quelques temps, on la voyait dans une courte vidéo en train de déguster des gaufres avec du beurre et du sirop.

Si elle préfère les fruits, la jeune mère apprécie particulièrement la maternité. Elle l’avait d’ailleurs qualifiée comme étant « quelque chose qu’elle a toujours voulu faire« . Dans une interview accordée à Elle.com, elle avait fait savoir que la maternité se rapproche réellement de ce qu’elle a toujours été appelé à faire et que le fait de « regarder Stormi vivre tout pour la première fois a été la meilleure partie de ces dernières années« . Puis, elle avait également déclaré que « la maternité est un tel exercice d’équilibre, et j’essaie juste de prendre un jour à la fois« . Il faut noter qu’à son précédent accouchement, la jeune maman n’avait rendu sa grossesse publique que lorsqu’elle était à terme. Mais, pour cette autre grossesse, elle a décidé de partager l’information bien avant. Son premier enfant est né le 1er février 2018 et elle avait partagé sur Instagram, une vidéo qui récapitule ses 9 mois de grossesse.

Kylie Jenner accusée de blackfishing par les internautes

L’incroyable famille Kardashian est très souvent au centre des polémiques. Tout récemment, les fans ont accusé Kylie Jenner de blackfishing. Cette expression renvoie à une personne qui prétend être noire en changeant d’apparence, souvent à l’aide de maquillage ou d’autobronzant. La jeune femme a souvent eu la peau plus foncée et c’est sur story Instagram que ses fans ont pu faire le constat. Ils n’ont pas été tendres avec elle. Il faut aussi noter que ce n’est pas la première fois qu’elle est accusée de la sorte. L’année dernière, après avoir mis en légende « fille à la peau marron » sur l’un de ses clichés, elle avait aussi été accusée de blackfishing.