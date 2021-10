Zayn Malik : il est accusé d’avoir frappé la mère de sa compagne

La chanteur Zayn Malik serait en instance de séparation avec sa chérie Gigi Hadid. Cela ne sera d’ailleurs pas la première fois qu’ils se séparent. Ensemble, ils ont un enfant âgé d’un an. Mais selon TMZ, le jeune mannequin a frappé sa belle-mère qui aurait porté plainte. Sur la toile, cette histoire fait du bruit et l’artiste nie cette accusation et ne souhaite pas que ça aille plus loin et espère vivement que Yolanda Hadid reviendra sur ses déclarations et envisagera un arrangement en privé. S’ils sont séparés, les deux parents souhaitent par contre que leur fille soit à l’abri de tous les regards indiscrets.

La fin d’une belle relation ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zayn Malik (@zayn)

Zayn Malik et Gigi Hadid, leur histoire d’amour date de longtemps. En effet, ils sont en couple depuis 2015. Après 3 ans d’idylle, ils se sont séparés avant de se remettre ensemble en 2020. Ensemble, ils ont eu une petite fille du nom de Khai. Tout récemment, ils ont célébré son premier anniversaire. La famille était unie et Zayn Malik en compagnie de sa compagne, partait constamment passer du bon temps dans la ferme de la maman de sa compagne en Pennsylvanie. Tout allait bien pour le couple jusqu’à ce que survienne cette accusation de la maman de Gigi Hadid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ZQUAD ☽🤍 (@zaynshadows)

La maman de la top-modèle accuse son beau-fils de l’avoir frappé. Comme l’a fait savoir TMZ, l’acteur britannique s’est disputé avec Yolanda Hadid et c’est au cours de cette querelle qu’il a porté main sur sa belle-mère. Comme l’a révélé le média, il a poussé la décoratrice d’intérieur. Cette dernière aurait porté plainte contre son présumé agresseur. De son côté, l’ex membre du groupe de musique One Direction nie cette accusation. Au départ, il avait pris pour résolution de ne pas s’opposer aux assertions d’une querelle qu’il a eue avec un membre de la famille de sa chérie qui a fait irruption dans leur domicile quand sa compagne était en déplacement depuis plusieurs semaines. Il ne reconnait catégoriquement pas avoir frappé la grand-mère de Khai.

Protéger leur fille reste la plus grande priorité des deux parents

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zayn Malik Fanpage (@zayngalaxy)

Si Zayn Malik est souvent très discret sur sa vie privée, il a dû faire une publication pour donner des explications sur la situation. En le faisant, il a tenu à rappeler qu’il espère que Yolanda reviendra sur ses fausses accusations et empruntera le chemin qui mène à résolution pacifique des problèmes familiaux en privé. Pour l’homme de 28 ans, la famille doit régler ses problèmes loin des personnes externes du cocon familial. Il a également fait savoir qu’il n’ira pas plus loin car il compte protéger sa fille, Khai, âgée à peine d’un an. Selon les informations données par TMZ, Zayn Malik et Gigi Hadid ne seraient plus ensemble. Face à ce problème, la jeune mère a aussi pris la parole et est allée dans le même sens que le papa de sa fille. Pour elle, il est également question de protéger sa fille. Il est clair, que pour les deux parents, leur enfant reste leur plus grande priorité dans ce problème.