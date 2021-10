Princesse Beatrice : cette photo touchante de son beau-fils Christopher publiée par son mari

En déplacement en Grèce avec son épouse, Edoardo Mapelli Mozzi a partagé un beau cliché son fils Christopher. Le papa vient d’ailleurs d’avoir un bébé avec la princesse Beatrice, mais pendant ce séjour, il a plutôt présenté son fils aux internautes sur les réseaux spéciaux. C’est ce dimanche 24 octobre que le promoteur immobilier a publié cette rare photo de son fils. Avec son épouse et d’autres membres de la famille royale, ils ont fait ce déplacement pour assister à l’union entre le prince Philippos et la princesse Nina Florh.

Voyage en Grèce, un événement heureux

Depuis la semaine du 23 octobre, la princesse Béatrice et son époux sont en Grèce. Ils ont fait ce déplacement pour assister aux épousailles du prince Philippos de Grèce et du Danemark et de la princesse Nina Flohr. Cet heureux événement avait été reporté à cause de la crise sanitaire due au Covid-19, mais cela n’a pas empêché de filleul de Lady Diana de s’unir avec l’amour de sa vie.

Pour la célébration de cette union, la princesse Eugénie d’York était aussi de la partie. Elle n’est pas venue seule, puis qu’elle est arrivée en compagnie de son époux Jack Brooksbank. Mais aussi, plusieurs autres membres de la famille royale à travers le monde avaient fait le déplacement. Ce moment de réjouissance était aussi la première fois que la princesse Béatrice faisait une apparition officielle après la naissance sa fille Sienna qui est venue au monde ce 18 septembre. Elle a ainsi rejoint la liste de succession au trône Britannique. Juste derrière sa mère, elle occupe la 11e place. Si personne n’est sûr que cette petite princesse était présente ce jour, il est certain que Christopher, le fils d’Edoardo était bel et bien là.

Belle photo de père et fils

Pour le mari de la princesse, ce séjour était idéal pour s’amuser dans cet environnement qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter. Après la noce, Edoardo Mapelli Mozzi s’est saisi des réseaux sociaux pour publier un rare cliché où il est en compagnie de son fils qu’il a surnommé Wolfie. Sur la première photo, le père de famille est vêtu de manière détendue avec une chemise blanche, un pantalon marron, des espadrilles et un chapeau. Le sourire qu’il fait à son fils est la preuve de l’amour qu’il a pour lui. Le petit garçon à le dos tourné à l’objectif et il regarde l’Acropole.

Cette photo est suivie de plusieurs autres, aussi magnifiques, les unes que les autres. Des photos prises lors de la visite de l’Acropole et du Panthéon, à travers lesquelles on peut voir la structure sous différents angles. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce soit la princesse Béatrice qui ait joué le rôle de photographe. Christopher Mapelli Mozzi est le fruit de la précédente relation d’Edoardo Mapelli Mozzi avec Dara Huang, architecte et designer Américaine. Après leur rupture, il a épousé la princesse Béatrice en juillet 2020 et en septembre 2021, ils ont donné la vie à leur fille Sienna.