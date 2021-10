Sheila : elle évoque cette rumeur terrifiante dont elle a été victime et qui lui fait souffrir jusqu’à présent

Nous sommes en 1964 quand la rumeur sur la sexualité de Sheila se met à circuler. Plusieurs années après, la chanteuse se rappelle toujours de ce bruit de couloir qui l’a beaucoup affectée. Invitée par Anne-Elisabeth Lemoine ce mercredi 27 octobre sur le plateau de C à vous, la chanteuse est revenue sur cette rumeur et elle a fait savoir que même après sa mort, la rumeur ne s’arrêtera pas. Un phénomène qui est encore plus décuplé de nos jours avec les réseaux sociaux.

Une rumeur qui continue de l’affecter

En 1964, le nom de Sheila figurait sur les gros titres de la presse française. Une rumeur la faisait passer pour un homme et c’est sur France Dimanche que la rumeur avait été grandement propagée. Après plusieurs années, la femme aujourd’hui âgée de 76 ans est toujours affectée par ce bruit de couloir. À cette époque, elle n’avait que 18 ans et elle venait de lancer sa carrière d’artiste. Aujourd’hui, elle se dit que c’est son agent, Claude Carrère qui avait lancé cette rumeur en donnant le scoop à Gérard de Villiers qui s’était amusé à ventiler cette information négative sur la jeune chanteuse. Elle a déclaré avoir fait cette découverte quand elle avait entre 40 et 50 ans. Puis, elle a fait savoir que celui qui avait lancé cette rumeur, n’avait pas eu la bienveillance de reconnaître les faits.

Invitée sur le plateau de C à vous ce mercredi 27 octobre, pour faire la promotion de son nouvel album, la chanteuse a fait savoir que cette rumeur l’a suivi tout au long de sa vie. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a fait un son intitulé « La rumeur« , titre extrait de la réédition de l’album « Venue d’ailleurs« . Dans cette chanson, elle parle de sa propre expérience et les paroles, en plus d’être touchantes, sont pleines de sens. Si la rumeur sur son sexe a fait la Une des journaux, celle d’une poche d’eau de mer qu’elle aurait sous la peau du ventre a également fait parler et n’a pas laissé la chanteuse indifférente. Lorsqu’elle portait Ludovic Chancel dans son ventre, l’artiste était dans l’obligation de cacher son ventre parce que des gens disaient qu’elle avait une poche d’eau de mer sous la peau du ventre.

La rumeur, une fois lancée, ne s’arrête plus

Sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine, Sheila s’est confiée sans filtre. Elle a expliqué à l’animatrice télé que, même si elle meurt, il y aura toujours une personne qui sera en train de colporter une rumeur sur elle. Puis, elle a fait savoir qu’un bruit de couloir, une fois que c’est lancé, ça court pour toujours. Elle a également expliqué qu’elle a fait le titre « La rumeur » parce qu’elle voulait que les gens comprennent ce qu’elle a enduré. Elle a aussi indiqué que ce phénomène de rumeur s’amplifie encore plus de nos jours avec les réseaux sociaux et elle s’est plaint du sort des enfants qui parfois, se donnent la mort à cause des rumeurs, mais aussi parce qu’il n’y a personne pour les écouter et les réconforter.