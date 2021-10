Jane Birkin : victime d’un AVC, Étienne Daho informe sur son état de santé

Ce jeudi 28 octobre 2021, Étienne Daho avait été reçu sur le plateau de l’émission Laissez-vous tenter diffusé sur RTL. À cette occasion, le musicien a fait quelques confidences sur Jane Birkin, et sur sa situation sanitaire.

Jane Birkin, victime d’un AVC

Lundi 6 septembre 2021, alors qu’elle prévoyait de se rendre au festival de Deauville, la chanteuse française Jane Birkin, a dû changer ses programmes, à la suite d’un léger Accident cardio vasculaire. Très rapidement, sa famille a fait passer un communiqué à l’AFP, pour rassurer sur son état de santé. Toujours dans le message, il a été précisé que l’artiste avait besoin de se reposer pendant un certain temps, afin de reprendre sa forme. Dès lors toutes les activités qu’elle avait prévues pour cette année seraient reportées pour 2022. Toujours dans la même foulée, sa fille Charlotte qui s’était rendue seule au festival de Deauville, a rassuré de nouveau les aficionados de la musicienne sur son état de santé. Ainsi, depuis lors, aucune autre nouvelle n’a été communiquée par les proches de la chanteuse ou par ses amis.

Cependant, ce jeudi 28 octobre 2021, Étienne Daho, compositeur de la chanteuse a donné quelques nouvelles sur son état de santé. De nouvelles rassurantes, bien sûr !

Des nouvelles qui rassurent

Au cours d’un entretien accordé sur le plateau de l’émission laissez-vous tenter Étienne Daho a évoqué plusieurs sujets relatifs à Jane Birkin, dont principalement son État de santé. Tout comme l’ont fait savoir les membres de sa famille depuis le début de sa convalescence, celui-ci a également tenu à rassurer le public sur la santé de la musicienne de 74 ans. Ainsi dans ses propos, l’homme à laisser entendre que la septuagénaire allait parfaitement bien. Avant de faire l’éloge de sa force intérieure qu’il qualifie d’exceptionnel. « Elle va beaucoup mieux, c’est quelqu’un qui est dans l’action quoiqu’il arrive, elle trépigne ! », a-t-il fait savoir.

Très proche de la mère de Charlotte Gainsbourg, Étienne Daho a également évoqué la carrière de la chanteuse sur le plateau. Coproducteur du dernier album de la septuagénaire, tout ce que souhaite le compositeur de 65 ans, c’est de pouvoir la retrouver sur scène dès 2022. Il faut dire que s’il n’était pas présent dans la composition de son dernier album, la chanteuse de 74 ans n’aurait peut-être pas fait le disque. Puisque, Étienne Daho a composé la majorité des chansons de l’album et en a même chanté deux, en duo avec l’artiste.

Que savoir sur la carrière de Jane Birkin ?

Née à Londres le 14 décembre 1945, Jane Birkin a commencé sa carrière dans les années 60 après son installation en France. Elle qui s’est révélée au grand public en 1968 après le lancement de son premier titre Je t’aime… moi non plus, chanté en duo avec Serge Gainsbourg, son partenaire de l’époque, qui plus sera le père de sa fille Charlotte, est considéré aujourd’hui comme l’une des plus grandes icônes de la musique française.

Pas étonnant de la revoir sur scène à 74 ans. Très adulé par son public, la chanteuse compte à ce jour, pas moins de 14 albums et n’a sans doute pas fini d’en sortir. Le long de sa carrière, Jane Birkin a multiplié ses succès dans plusieurs domaines, puisqu’elle n’est pas seulement restée dans la musique, elle a été aussi actrice de cinéma, scénariste et même réalisatrice, et tout ce qu’elle entreprenait rapportait presque toujours du succès. Pas étonnant qu’Étienne Daho la qualifie d’exceptionnelle.