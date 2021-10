Shy’m maman : elle fait confidences chocs sur son fils et révèle l’origine de son prénom

Shy’m a accordé un entretien au magazine Journal des femmes ce jeudi 28 octobre 2021. Au cours de cette interview qui s’inscrit dans le cadre de la prestation de sa voix à un conte de Noël intitulé « la Fille de Noël » la chanteuse de 35 ans s’est livrée à quelques confidences sur son fils, Tahoma. Dans la suite de ces lignes, nous vous donnons plus de détails sur le sujet.

Shy’m donne naissance à un magnifique petit garçon

C’est au cours d’une interview accordée au journal Le parisien le 22 octobre 2020, que la chanteuse française, alors âgé de 34 ans a annoncé être enceinte de son premier bébé. Une nouvelle qui a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Les fans de l’artiste étaient vraisemblablement très émues et contents d’apprendre cette bonne nouvelle. Trois mois, plus tard, soit le 22 janvier 2021, La chanteuse donnait naissance à un joli petit garçon qu’elle a dévoilé deux semaines après sur les réseaux sociaux, officialisant ainsi son accouchement. Depuis lors, la chanteuse n’a pas manqué une seule occasion de faire part de son immense joie d’être mère. Si elle n’hésite pas à dévoiler son quotidien avec son fils sur les réseaux sociaux, la chanteuse a quand même pris suffisamment de temps avant de dévoiler son prénom. Et cela, la musicienne l’a fait de la manière la plus énigmatique qu’il soit.

L’énigme

En effet, au cours du festival Séries Mania qui a eu lieu en Août 2021, l’actrice a pris une pose pour le moins remarquable. Bien évidemment, elle était d’une élégance extrême ce jour-là mais ce n’était pas ce détail qui a suscité l’attention des internautes et des médias. En réalité, lorsqu’on regarde la photo de plus près, on peut facilement apercevoir quelques inscriptions de lettre et de chiffre gravé sur le cou de la chanteuse. «TAHOMA, 22/01/21», pouvait-on lire à l’envers sur la photo prise par la musicienne. A priori, on pourrait croire lire le prénom de son prince charmant. Mais, en y réfléchissant, il ne peut pas y avoir de doute : il s’agit bien du prénom de son fils puisque c’est sa date de naissance de celui-ci qui est gravé tout juste en bas de « TAHOMA».

Shy’m explique le prénom de son fils

Ce jeudi 28 octobre, deux mois environ après cette fameuse énigme rapidement résolu par les fans, la chanteuse a expliqué le choix du prénom de son fils dans un entretien accordé au magazine Journal des Femmes. Elle a révélé que dès le départ, elle avait en tête de prénommé son petit garçon Tao lorsque celui-ci verra le jour. Mais au cours d’un entretien avec son styliste où elle révèle fortuitement le nom, celui-ci lui révélera qu’il avait un cousin qui s’appelait Tahoma. Tout de suite ce nom aurait plu à l’actrice qui souhaitait également que son fils ait un prénom des plus originaux. C’est donc sans hésitation qu’elle a acté ce souhait en donnant officiellement le nom au petit garçon lorsqu’il naquit.

Depuis la naissance de son fils, Shy’m raconte que sa vie a totalement changé et sa vision aussi. Elle qui ne pensait qu’à elle-même depuis longtemps, ne peut plus désormais s’empêcher de penser entièrement à quelqu’un d’autre : son fils. L’actrice, a même déclaré que Tahoma était devenu sa seule raison de vivre. Un amour inconditionnel d’une merveilleuse mère pour son fils.