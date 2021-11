Kate et William : qui est leur nounou Maria Teresa Turrion Borrallo dont ils ne peuvent plus se passer ?

Depuis plusieurs années maintenant, le couple Kate Middleton et le prince William s’est attaché des services d’une nounou qui fait très bien son travail. Sous les conseils de leurs proches, le duc et la duchesse de Cambridge ont recruté Maria Teresa Turrion Borrallo pour les aider dans l’éducation de leurs enfants. C’est ainsi qu’au quotidien, cette vaillante dame veille sur George, Charlotte et Louis. Ce jeudi 21 octobre d’ailleurs, la famille du prince William a été aperçue à l’aéroport d’Heathrow en compagnie de la nounou.

Maria Teresa Turrion Borrallo, qui est-elle ?

Toujours habillée soigneusement, Maria Teresa Turrion Borrallo est très effacée lorsqu’elle se trouve avec le duc et la duchesse de Cambridge. Son rôle auprès d’eux est de les aider dans l’éducation de leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Elle a été recrutée en 2014 sous la recommandation de plusieurs proches de Kate Middleton et William. Elle s’est mise à travailler en plein temps pour la famille royale quelques temps après la venue au monde du prince George. Comparée au célèbre personnage Mary Poppins, elle est une nurse exemplaire dont la vie privée est très préservée. C’est donc pour cela qu’on sait très peu de choses sur elle. Nous savons qu’elle est originaire de la ville de Palencia en Espagne et que cela fait quelques années comme elle vit en Grande-Bretagne. Elle n’est pas mariée, n’a pas d’enfants et s’adonne complètement à ses fonctions de nourrice royale.

On sait également qu’elle a suivi une formation d’assistante maternelle dans le prestigieux Norland College qui est célèbre pour sa rigueur, mais aussi parce que ses diplômés sont constamment affectés dans des familles aristocratiques britanniques. Donc, après avoir obtenu son diplôme, elle a eu à travailler dans plusieurs des familles les plus riches de Grande-Bretagne. Au cours de son parcours au Norland College, elle a reçu des cours de self defense. Elle est donc une véritable garde du corps qui assure également la protection des enfants du prince William. Maria Teresa Turrion Borrallo peut donc mettre hors d’état de nuire des potentiels kidnappeurs, elle sait aussi repérer les paparazzis. Hormis cela, elle sait aussi conduire comme une actrice de film d’action pour semer toutes ces personnes qui se montreraient indiscrètes vis-à-vis des 3 enfants de la couronne britannique.

La raison pour laquelle le prince George ne pourra plus voyager avec son père

Le prince William aime effectuer ses déplacements avec toute sa famille, mais seulement, d’ici peu de temps il ne pourra plus le faire. Comme l’a fait savoir Cornwall Live et qui a été repris par le Mirror, le prince George ne pourra plus bientôt voyager avec son papa. En effet, quand il aura 12 ans, il sera privé de voyage en compagnie du Duc de Cambridge car il est interdit que deux futurs rois voyagent ensemble, question de diminuer les risques de disparition des successeurs du trône d’Angleterre. C’est également le cas pour le prince William et le prince Charles qui ne font jamais de déplacement dans le même moyen de transport. Tout comme la reine Elizabeth II ne voyage jamais avec le prochain roi.