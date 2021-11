Brad Pitt et Angelina Jolie : l’acteur américain face à un nouveau revers dans leur bataille

Angelina jolie et Brad Pitt sont séparés depuis 2016. Ce couple qui a été pendant plusieurs années, le duo le plus glamour d’Hollywood a fini par divorcer en 2019. Mais seulement, ils se sont mutuellement lancés dans une bataille judiciaire sans précédent. Ils se battent actuellement pour deux causes, en premier pour la garde de leurs 5 enfants et en deuxième pour le château de Miraval. Une nouvelle vient jouer contre le producteur de cinéma qui avait déjà eu le droit de passer plus de temps avec ses enfants.

Retour à la case départ pour Brad Pitt

Se livrant une bataille judiciaire depuis plusieurs années, Angelina Jolie et Brad Pitt continuent de faire parler d’eux avec leur procès qui déterminera qui des deux aura la garde de leurs 5 enfants. Seulement, une mauvaise nouvelle pour Brad Pitt est tombée ce mercredi 27 octobre. En effet, la décision selon laquelle il pouvait passer plus de temps avec ses enfants a été annulée. Une décision qui avait été rendue par le juge privé, John Ouderkirk, qui a été écarté de l’affaire parce qu’il a des liens avec les avocats de l’acteur américain. Un procès en appel qui vient réduire à néant tous les efforts du père de famille.

D’après le magazine People, la cour suprême de Californie a rejeté la demande d’appel du comédien. Et comme par pur hasard, cette décision a été rendue ce mercredi 27 octobre, jour de la grande première anglaise du film d’action Les Eternels dans lequel Angelina Jolie incarne la principale héroïne. Pendant que le tribunal rendait son verdict, l’actrice américaine était au BFI Imax de Londres, bien entourée de leurs enfants. Tous étaient présents, sauf Pax. Cette défaite face à la justice, vient invalider tout ce qui avait déjà été arrêté par l’ancien juge mis hors-jeu. Après 6 ans d’efforts, le héros du film Troie devra tout recommencer avec un nouveau juge s’il veut avoir gain de cause contre sa femme. Cette dernière veut la garde exclusive de leurs enfants, tant dis que lui, il veut une garde alternée et juste.

Cette autre bataille qui oppose Brad Pitt à Angelina Jolie

Hormis la lutte pour la garde des enfants, les ex-époux Brad Pitt et Angelina Jolie se battent aussi pour le château de Miraval qui est une propriété commune qu’ils ont acquise et dont la valeur est de 140 millions d’euros. Une propriété s’étalant sur 30 hectares achetée en 2011. Situé dans le Var, ce château avait été le lieu de célébration de leur mariage, mais depuis, ce lieu d’amour est devenu un centre de discorde pour les deux acteurs qui ont vécu 10 ans ensemble avant de convoler en justes noces. Ils sont copropriétaires à part égale, donc 50% pour chacun.

Ils ont eu un accord spécifique qui n’autorise pas l’un à vendre ses parts sans l’aval de l’autre. Pendant qu’Angelina Jolie souhaite vendre ses parts, l’interprète de Mr Smith souhaite ne rien vendre. Une autre dispute qui agitera encore plus les choses.