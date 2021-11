Ophélie Meunier : elle immortalise des moments adorables et très complices de ses 02 enfants

Le matin du 14 octobre 2021, Ophélie Meunier mettait au monde son deuxième enfant. Mariée à Matthieu Vergne depuis 2018, la jeune mère profite pleinement de ses congés de maternité avec sa famille qui ne cesse de s’agrandir. Il y a de cela deux ans, son mari et elle avaient l’immense plaisir d’accueillir leur premier enfant, le petit Joseph. Avec sa famille, elle s’est rendue dans la ville de Marseille où elle passe du bon temps. Elle a profité de ce séjour pour dévoiler une photo très tendre de son premier fils en train de s’occuper de sa petite sœur.

Joseph, un grand frère qui prend soin de sa petite sœur

Dans la matinée de ce 14 octobre, Ophélie Meunier a mis au monde une jolie petite fille. Un deuxième enfant après Joseph qui est né il y a deux ans de cela. Arrivée en très en bon état de santé, la petite princesse a reçu le prénom de Valentine. Ayant quittée les plateaux de télé et de radio, la jeune maman est allée passer ses congés de maternité à Marseille avec son mari, Mathieu Vergne et ses deux enfants. Elle a profité de ce séjour pour partager la première photo de sa petite chérie. Mais seulement, ceux et celles qui attendaient de voir son petit minois ont été déçus.

C’est sur son compte Instagram que l’ancienne mannequin a partagé un cliché de son fils en train de prendre soin de sa petite sœur. Sur la photo, on peut voir Joseph en train de promener sa petite sœur qui est confortablement installée dans une poussette. Une image qui montre à quel point le jeune garçon joue fièrement son rôle de grand frère. La mère de famille a accompagné sa publication de cette légende : « Valentine, 10 jours. Joseph, 2 ans #grandfrere #familytime« . Hormis ce beau temps passé avec ses deux enfants, elle a également assisté, en compagnie de son époux, ce dimanche 24 octobre, au classico entre le Paris Saint-Germain et Marseille au stade Orange Vélodrome de Marseille. Bien installés dans la cité phocéenne, les deux tourtereaux profitent pleinement de l’été indien.

Des congés de maternité remplis de bonheur

En août dernier, Ophélie Meunier avait annoncé son absence momentanée des plateaux. Elle est à la fois présentatrice télé et animatrice radio. Elle avait donc informé tous ceux qui la suivent à la télé comme à la radio qu’elle allait partir le temps d’accueillir son deuxième enfant. Elle avait ainsi fait savoir clairement qu’elle laissait son programme de M6, Zone Interdite, à Florence de Soultrait et celui du Journal Inattendu de RTL à Anaïs Bouton. Toute contente de souffler un peu pendant ces congés de maternité, elle a ajouté qu’elle va profiter des précieux et magiques moments en famille. Pour terminer, la jeune maman n’a pas laissé l’opportunité aux gens de se poser des questions sur son retour et a fait savoir qu’elle se fera un immense plaisir de revenir à l’antenne en début janvier 2022.