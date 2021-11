Richard Berry : sa fille Coline très en colère après le retour discret de l’acteur

Opposé à sa fille depuis plusieurs mois déjà, Richard Berry fera son retour sur scène ce dimanche 31 octobre. Un grand come-back qu’il fera avec sa pièce intitulée Plaidoiries. Mais seulement, sa fille, Coline Berry qui l’accuse de viol et d’agressions sexuelles, ne compte pas laisser son père jouer en paix sur les planches du théâtre. Ce jeudi 28 octobre, elle a accordé une interview au Parisien et au cours de cet échange, elle a fait savoir qu’elle dénonce l’imposture de son géniteur, de qui elle n’attend plus rien.

Une histoire qui continue de faire du bruit

Cette histoire commence en début d’année et pour répondre aux accusations portées contre lui, en date du 2 février 2021, Richard Berry avait écrit un long message sur son compte Instagram pour ainsi contredire les accusations d’inceste que sa fille Coline Berry avait émis contre lui. Il avait fait savoir que pendant qu’il informait sa famille que son épouse et lui attendaient un enfant, sa fille Coline Berry, également enceinte a très violemment réagi et dans un courriel transmis à sa compagne, elle avait pour la première fois fait mention qu’il aurait abusé d’elle. Il avait ensuite poursuivi en usant de sa dernière énergie pour démentir et ce sans aucun doute, des accusations aussi graves. Il avait terminé en martelant qu’il n’a jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ou un autre de ses enfants.

Sans attendre, Coline Berry a annoncé le lendemain qu’elle avait intenté une action en justice contre lui pour « des faits de viols et d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur« . Elle était allée plus loin en affirmant au Parisien que son père s’était servi de sa langue pour l’embrasser à la bouche, mais aussi que, lorsqu’elle avait entre 8 et 10 ans, ce dernier l’avait fait participer à « des jeux sexuels avec Jeane Manson« .

Coline Berry toujours aussi remontée contre son père

Bien que cette affaire n’ait pas encore été jugée, Richard Berry sera de retour sur les planches ce dimanche 31 octobre. Jean-Marc Dumontet, producteur de cette pièce, a déclaré au micro de RTL en avril dernier que malgré que cette affaire familiale soit assez violente pour tout le monde, rien ne justifie le fait qu’il doive écarter indéfiniment Richard Berry. Il a affirmé que pour lui, il n’est pas question d’empêcher l’acteur de faire son travail. Puis, il a terminé en rappelant que si le comédien a démenti fermement les accusations portées contre lui, il ne saurait prendre la place de la justice.

De son côté, Coline Berry ne partage pas le même point de vue. Au cours de son entretien dans les colonnes du Parisien ce jeudi 28 octobre, elle a fait savoir que cela lui est égal que les gens fassent la différence entre l’homme et l’artiste. Elle a continué en disant : « Ce qui me choque, c’est que mon père déclame de vraies plaidoiries. Je veux dénoncer une imposture. » Selon elle, ce n’est pas la première imposture de son géniteur car « il s’est déjà présenté comme défenseur des victimes de féminicides et qu’il est parrain de l’association Enfance majuscule« . Elle a terminé en indiquant qu’elle n’attend plus rien de lui car elle a fini par comprendre qu’elle n’aura jamais une quelconque reconnaissance ou réparation de sa part. Pour son apaisement, elle s’en remet à la société et à la justice.