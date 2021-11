Thomas Vergara : dans un état inquiétant, il déclare « J’avais l’impression d’être enceinte » !

Malade depuis quelques jours, Thomas Vergara donne des nouvelles sur sa situation sanitaire à travers son compte Snapchat.

Thomas Vergara parle de sa maladie

Ces derniers mois n’ont pas été des plus merveilleux pour Nabilla Benattia et son époux. Souvenez-vous, en août passé, le mannequin de 29 ans a fait savoir aux internautes sur Snapchat, qu’elle avait été contaminée par un virus courant connu sous le nom de pieds-mains-bouche. Une infection qui aurait d’abord touché son fils avant d’être contractée par l’actrice elle-même. Deux mois après que la mère et le fils aient été malades, c’est le tour du père également de passer par cette épreuve. Sur les réseaux sociaux, Nabilla comme à son habitude, a rapidement mis ses abonnés aux courants de sa situation ce jeudi 28 octobre 2021. Selon ses dires, Thomas Vergara aurait été victime d’une intoxication alimentaire et serait dans un sale état. Ainsi le candidat de télé-réalité âgé de 34 ans était alité toute la journée loin de son fils et de son épouse à cause de son état contagieux.

Presque remis de sa maladie, l’époux de Nabilla s’est emparé de son compte Snapchat et a rapidement adressé un message à ses fans qui n’ont pas manqué de réagir à la nouvelle communiquée la veille par le mannequin de 29 ans. Dans son message, le trentenaire a évoqué ses deux derniers jours qu’il avait très mal vécu. Décrivant cette expérience pleine de tourmentes comme étant pire que le Covid, le papa du petit Milann a déclaré qu’il se sentait comme une femme enceinte. Vomissements, fraîcheur, hallucinations, et bien d’autres symptômes presque dépressif ont été cités par le candidat de télé-réalités dans son message.

Une passionnante histoire d’amour

Si aujourd’hui, Nabilla Benattia et Thomas Vergara filent le parfait amour quelques parts à Dubaï, le couple n’a pas toujours connu des périodes de joies. En effet, leur idylle a commencé il y a très longtemps au cours du tournage des anges de la téléréalité 5 à Miami diffusé en 2013. Leurs histoires a rapidement été au centre de l’attendre du public, mais le couple n’a pas cessé de se séparer après de violentes disputes et de se retrouver par la suite.

En 2014, le couple alimente à nouveau les conversations sur les réseaux sociaux, après qu’il a été annoncé que Nabilla ait gravement poignardé Thomas Vergara hospitalisé pendant quelques jours. Si la victime n’a pas souhaité porter plainte contre son agresseur qui n’est nul autre que sa campagne, celle-ci a été arrêtée par les forces de l’ordre et a passé la nuit enfermée derrière les barreaux. En 2017, le candidat de télé-réalité à une nouvelle fois annoncé sa séparation d’avec sa compagne de longue date, mais l’histoire ne s’est pas arrêté là, puisque de son côté, Nabilla dément tout de suite cette supposée rupture. Finalement en 2019, le couple a annoncé qu’il attend un bébé. Une nouvelle qui ne peut être que formidable vu toutes les situations qu’ont vécues les deux amoureux. Le bébé nait en octobre 2019. Puis environ deux ans après, Nabilla et Thomas se sont enfin dit oui devant les autorités compétentes et vivent désormais le parfait amour.