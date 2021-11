Angèle : elle prononce des paroles fortes sur l’agression sexuelle reconnue par son frère Roméo Elvis

Ce vendredi 29 octobre 2021, Angèle a accordé un entretien au magazine Elle, dans le cadre de la promotion de son deuxième album attendu pour le 10 décembre prochain. Au cours de l’interview, la chanteuse a évoqué le scandale dans lequel a été impliqué son frère Roméo Elvis.

Angèle de retour sur scène

Cela fait un bon bout de temps qu’Angèle a disparu des radars. Si la chanteuse belge de 25 ans est restée dans l’ombre plusieurs mois, elle compte bien faire un retour remarquable dans les prochains jours, notamment avec la sortie imminente de son deuxième Album intitulé Nonante-cinq, prévus pour le 10 décembre prochain. Un disque très entendu par le public à qui l’actrice a fait découvrir un premier clip de l’album. Une chanson très réussie et particulièrement très appréciée par les fans. Dès lors ceux-ci, ne peuvent qu’être impatients de découvrir tout le contenu de l’album, attendu que le premier qu’à sortir la jeune chanteuse était du lourd. Du vrai, puisqu’en seulement 11 mois, 800 000 exemplaires de l’album avaient été vendus. Ce qui classe ainsi la chanteuse, première en matière de vente de disque. Pour une première, c’était magnifique.

Impliqué dans une agression sexuelle

Toutefois, Angèle n’est pas la seule musicienne de sa famille, et plus encore, elle n’est pas la seule qui ait connu le succès. Son frère Roméo Elvis, lui aussi était un chanteur, et il avait enregistré bon nombre de succès dans sa carrière. Mais ce n’est pas que lui, leur géniteur aussi était dans la musique, en gros toute la famille était connue pour être d’excellents artistes…

Mais revenons sur le sujet qui nous préoccupe, Roméo Silva, puisque c’est lui qui est l’objet de cet article. En effet, le rappeur de 28 ans qui a récemment prononcé les vœux du mariage avec l’élue de son cœur devant les autorités compétentes, avait été impliqué dans une affaire par très nette, l’an dernier. Il s’agit d’une plainte d’agression sexuelle lancée par une jeune femme à l’encontre du rappeur. Si le chanteur a finalement reconnu les faits et a présenté publiquement ses excuses à la victime et travers une lettre, cette affaire a mis son entourage dans une position très embarrassante. Et celle qui a plus payé les frais n’est nulle autre qu’Angèle.

Angèle violemment critiquée

Revenu sur cet épisode au cours de son entretien avec elle, la jeune femme de 25 ans à affirmer avoir très mal vécu cette situation, attendue que malgré qu’elle n’en soit pour rien dans cette affaire, on lui avait trouvé une place sur le banc des accusés. En effet à travers plusieurs commentaires adressés à la jeune femme sur les réseaux sociaux, certains internautes lui reprochent d’être restée silencieuse sur l’affaire. D’autres vont même jusqu’à demander à la chanteuse de blâmer publiquement son frère sur cette sale affaire dans laquelle il s’est retrouvé mêlé.

En gros la chanteuse était confrontée quotidiennement à une situation très embarrassante dans laquelle, elle s’était retrouvée obligée de vivre. Ce qui était bien pourtant inconcevable puisque dans une famille les fautes des uns ne doivent pas retomber sur les autres. Surtout quand chaque personne est responsable de ses actes.