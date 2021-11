Meghan et Harry invivables ? Leur nouveau voisin milliardaire prend la poudre d’escampette !

Dans un article publié par le Daily mail ce vendredi 29 octobre 2021, l’on apprend que l’un des voisins de Meghan Markle et Harry Windsor, a vendu sa maison et s’est précipité de quitter le quartier. Un fait qui ne semble pas étrange, puisque ce n’est pas le seul voisin des Sussex à avoir quitter les lieux. Que se passe-t-il en réalité ?

Un voisin de plus qui déménage

Le duc et la duchesse de Sussex sont-ils infréquentables ? Cela fait plusieurs mois déjà que le couple royal a débarqué dans le quartier de Montecito en Californie, après avoir acquis une grande propriété de 1300 m², dont la valeur est estimée à 15 millions de dollars. Il s’agit en réalité d’une impressionnante villa dotée d’une piscine et entourée d’espaces verts. Une magnifique maison de rêve dans laquelle le prince et son épouse élèvent tranquillement leurs enfants Archie et Lilibet-Diana.

Cependant, depuis quelque temps une intense activité de déménagements est observée dans le quartier. Ce vendredi 29 octobre, le Daily Mail a révélé qu’un autre voisin milliardaire du couple royal, un certain Peter Sterling, vient de déserté du quartier. Si l’on ignore les véritables raisons de ce départ, on sait tout de même que l’homme était tellement pressé de vendre son manoir qu’il l’a littéralement liquidé à un prix presque dérisoire. En effet, l’auguste Castel d’une valeur estimée à près de 27 millions de dollars aurait été vendu à 19 millions de dollars. Même si celui qu’on peut désormais considérer comme ancien propriétaire du manoir était un riche milliardaire, 7,65 millions de dollars n’étaient certainement pas rien à ses yeux. Dès lors il aurait pu patienter et vendre la maison à un prix un peu plus élevé s’il n’était pas pressé de s’en aller. Et comme Peter Sterling n’était pas le seul à quitter le quartier, on s’interroge vivement sur le rôle que jouent Meghan Markle et Harry Windsor, dans cette histoire.

Harry inquiète pour sa grand-mère

Autre sujet qui anime l’actualité depuis la semaine dernière : l’hospitalisation de la reine Elizabeth II. Si la famille royale, s’est totalement unie pour soutenir sa souveraine, quid du prince Harry logé à Montecito en Californie ? Eh bien ! Tout comme l’ensemble de la famille, le duc de Sussex n’est pas resté insensible à la nouvelle, de l’hospitalisation de la reine. D’après une source, le deuxième fils du prince Charles serait totalement en mode panique pour la reine logée à des milliers de kilomètres de lui.

Il se sentirait ainsi très impuissant face à cette situation difficile que connait sa grand-mère adorée et prends sans cesse de ses nouvelles afin de se rassurer sur son état de santé. Et sur Instagram, toujours d’après la même source, si le prince Harry s’en veut encore de ne pas avoir dit au revoir à son grand père avant son décès, il ne souhaite particulièrement que la situation se répète pour sa grand-mère. Ainsi le prince qui, on l’a annoncé récemment, a décidé de ne pas de présenter à la cérémonie d’hommage organisée en mémoire de sa mère tous les ans, projette de rentrer en Angleterre pour fêter Noël avec sa grand-mère et par la même occasion, lui présenter sa fille Lilibet-Diana.