Céline Dion malade : c’est qui sa sœur Linda qui s’occupe de ses jumeaux Nelson et Eddy ?

L’état de santé de Céline Dion n’est pas au beau fixe et depuis le mardi 19 octobre, elle a annulé plusieurs de ses concerts prévus à Las Vegas. Une nouvelle qui est venue inquiéter ses multiples fans. Obligée de se reposer à cause du mal dont elle souffre, Céline Dion a la chance d’avoir des sœurs sur qui elle peut compter. Ses sœurs Claudette et Linda Dion sont d’un soutien énorme pour leur jeune sœur. Linda Dion par exemple s’est toujours occupée de ses enfants et continue de prendre soin de ses jumeaux. Cependant, plusieurs personnes veulent en savoir plus sur la sœur aînée de la chanteuse québécoise.

Céline Dion, sa sœur qui prend soin de ses jumeaux

Alors qu’elle devait monter sur scène à partir du 5 novembre prochain, Céline Dion est dans l’incapacité d’assurer face au public. Dans un entretien accordé à Paris Match, sa grande sœur, Claudette Dion a fait savoir que ce qui arrive à sa sœur est douloureux mais qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter car il n’y a rien de grave et si c’était le cas, sa petite sœur lui aurait dit. Elle a également indiqué que « Céline n’hésite pas à se confier et à demander conseil quand quelque chose ne va pas. Je sais qu’elle a le moral. » Si la star québécoise se retrouve aujourd’hui coincée sur un lit d’hôpital, c’est à cause des « spasmes musculaires sévères et persistants » dont elle souffre.

Mais cependant, fort heureusement pour la mère de famille, elle n’est pas seule. Depuis la venue au monde de son premier fils René-Charles le 25 janvier 2001, la chanteuse a toujours pu compter sur un membre de sa famille en particulier, sa sœur aînée Linda Dion. Cette dernière est âgée de 62 ans et depuis toujours elle partage la vie de sa cadette, mais aussi, veille sur les enfants sa petite sœur. Depuis que la veuve de René Angelil est hospitalisée, Linda s’occupe avec amour de ses jumeaux Nelson et Eddy qui ont soufflé sur leur onzième bougie le 22 octobre dernier.

Des enfants qui aiment passer du temps avec leur maman

Toujours dans les colonnes de Paris Match, Claudette a confié que Céline Dion est très bien entourée par les membres de leur famille. Elle a fait savoir que la chanteuse est proche de sa sœur Linda Dion qui s’est toujours occupée de ses enfants. D’ailleurs, pendant le séjour de l’interprète du tube s’il suffisait d’aimer à Paris en juillet 2017, Linda était présente et s’était chargée d’accompagner les jumeaux dans une pizzeria ou même pour aller faire du shopping dans les Galeries Lafayette tant dis que leur mère était prise par son travail.

En ce moment-là, Céline Dion avait fait savoir que lorsqu’elle rentre à la maison, la chanteuse qu’elle est n’existe plus car ce sont ses fils qui font le show. Elle avait expliqué qu’ils prennent le micro, font du karaoké et pendant que le grand fait du rap, les petits se déguisent. En ce moment, elle devient la seule personne du public qui vit ce show. Elle avait terminé en disant : « Ils veulent des moments avec leur maman. »