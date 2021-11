Letizia d’Espagne : elle s’affiche dans une robe-pull séduisante et assume ses cheveux blancs

Présente ce vendredi 29 octobre pour le festival du film « Opera Prima » qui s’est tenu à Tudela, la reine d’Espagne était toute radieuse. Pour cette sortie, Letizia Ortiz Rocasolano était vêtue d’une très belle tenue et a dévoilé ses cheveux blancs. Pendant que d’autres ont apprécié ce nouveau style capillaire, d’autres par contre, ont émis des critiques. L’épouse du roi d’Espagne n’est d’ailleurs pas la seule célébrité qui assume ses cheveux, plusieurs autres stars le font et vu l’allure des choses, cela pourrait bien devenir une mode.

Une femme de 49 ans toujours aussi radieuse

La 21e édition du festival du film « Opera Prima » s’est tenue ce vendredi 29 octobre au cinéma Moncayo de la ville de Tudela en Espagne. La reine Letizia d’Espagne a honoré cet événement de sa présence et elle a bénéficié d’un bain d’applaudissements du public lors de son arrivée en fin de matinée. Dans le cadre de cette manifestation, elle a conduit l’acte d’hommage qui a été rendu aux cinéastes Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga et Fernando Fernán-Gómez. Ensuite, elle est allée à la rencontre de plusieurs étudiants du 7e art. Et côté vestimentaire, la maman de Sofía de Borbón y Ortiz était toute belle dans une tenue automnale qui lui allait à merveille. La reine d’Espagne avait donc mis une robe-pull moulante avec de longues manches bien serrée à sa taille par une grosse ceinture noire. Aux pieds, elle avait de beaux talons noirs en harmonie avec une pochette noire.

Pour ressortir la beauté de son minois, la mère de famille a opté pour un maquillage naturel et au niveau de la coiffure, elle avait des cheveux lâchés parmi lesquels on pouvait voir plusieurs cheveux de couleur blanche qu’elle accepte fièrement depuis de nombreuses années aujourd’hui. Donc, ce n’est pas la première fois que la reine d’Espagne embrasse cette couleur naturelle de ses cheveux. Les internautes apprécient cela et sont de plus en plus contents de voir les célébrités assumer leurs mèches grises et blanches. Comme l’a fait savoir le Daily Mail, les experts ont complimenté l’ancienne journaliste qui a pris la résolution d’ »embrasser sa beauté naturelle authentique« . Un coiffeur a également fait savoir : « Le confinement a aidé la reine Letizia à s’habituer à ses tons naturels et elle se sent autonome et confiante« .

Une reine qui assume ses cheveux blancs

Pendant d’autres félicitaient la reine d’Espagne qui assume son style capillaire naturel, d’autres l’ont critiqué. Ils ont trouvé que « cet excès de naturel comme indigne de sa position« . Contrairement, plusieurs observateurs ont félicité la reine d’avoir opté pour ce choix qui est déjà en train de se répandre chez les célébrités d’ailleurs, mais pas encore chez les stars européennes. Mais quoi qu’il en soit, Letizia Ortiz Rocasolano est fière de ses cheveux blancs. D’après ses récents engagements, il est clair que la femme du roi Felipe VI continuera de laisser pousser ses cheveux et ceci, sans essayer de changer leur couleur.