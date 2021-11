Camilla Parker Bowles : une petite remarque faite à la femme de Boris Johnson au sujet de sa grossesse !

La duchesse de Cornouailles est une femme qui respecte bien son rang royal et l’ensemble des fonctions que cela comporte. C’est dans cet ordre des choses qu’elle a présenté le Shameless Festival à Londres ce mercredi 27 octobre. Au cours de ce grand événement, Camilla Parker Bowles a rencontré Carrie Symonds, épouse du premier ministre britannique Boris Johnson. Cela a été l’occasion pour la maman de Laura Parker Bowles de parler du ventre ballonné de la jeune femme et de laisser aller à quelques petites curiosités.

Camilla Parker Bowles, ses questions sur la grossesse de Carrie Symonds

Camilla Parker Bowles est une épouse qui joue bien ses différents rôles. Unie au prince Charles depuis plus de 15 ans aujourd’hui, la duchesse de Cornouailles remplit très bien ses fonctions royales en multipliant des engagements ainsi que des allocutions engagées pour les causes qui lui sont chères. On peut ainsi citer la lutte contre les violences faites aux femmes, une cause pour laquelle elle a d’ailleurs tenu un discours captivant pendant le Shameless Festival. Cette occasion lui a permis de faire la rencontre d’un bon nombre de femmes qui comme elle, partagent le même amour pour ce genre de cause. Elle a ainsi rencontré Carrie Symonds, épouse du premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Cette dernière s’était elle aussi déplacée et cela lui a permis d’exposer son ventre arrondi qui a vite fait de captiver Camilla Parler Bowles qui n’a pas manqué de se laisser aller à quelques petites indiscrétions.

L’épouse du prince Charles a d’abord commencé par demander à Carrie Sysmonds comment se passe sa grossesse. Celle-ci a d’abord ri avant de répondre avec des mots que la duchesse n’a pas pu entendre. Pour la petite histoire derrière cette grossesse, c’est le 31 juillet passé que Boris Johnson et sa femme ont fait l’annonce de la conception de leur deuxième enfant. Une autre grossesse qui vient plus d’un an après la venue au monde de leur premier fils Wilfried, qui est né en avril 2020. La jeune maman a fait savoir qu’elle a fait une fausse couche qui lui a brisé le cœur en ce début d’année. Elle a poursuivi en déclarant qu’elle se sent très bien d’attendre à nouveau un bébé. Puis elle a signalé qu’elle se « sent aussi comme une boule de nerfs« . Elle a fini en souhaitant que son « bébé arc-en-ciel sera là pour Noël« .

Les prochaines destinations de la duchesse de Cornouailles

Ce festival était placé sous le signe de la lutte contre la violence faite aux femmes et Camilla Parker Bowles a dû beaucoup l’apprécier. Pendant son discours lors de cet événement, elle a demandé : « Combien de femmes doivent encore être harcelées, violées ou assassinées ? » Puis, elle a continué en parlant de ces femmes comme Sarah Everard, Sabina Nessa et plusieurs autres qui ont perdu la vie suite aux coups portés par leur époux. Dans la même lancée, la duchesse de Cornouailles a mis à nu « les mensonges, les paroles et les actions qui favorisent une culture dans laquelle l’agression sexuelle est considérée comme normale et dans laquelle elle fait honte à la victime« . Ayant terminé avec ce festival, elle se rendra prochainement en Égypte et en Jordanie pour d’autres événements.