Angèle bisexuelle : ses rares confidences sur sa vie intime

La chanteuse Angèle sera bientôt de retour avec un nouvel album intitulé Nonante-Cinq. Trois ans après la sortie de son dernier opus, l’artiste revient au-devant de la scène avec de belles mélodies pour l’entière satisfaction de ses fans qui n’en pouvaient plus d’attendre. Pour cette sortie d’album, la jeune femme a accordé une interview au magazine Elle et au cours de cet échange, elle a évoqué sa bisexualité. Un peu plus d’un an après son coming out bisexuel, la jeune star s’est confiée sans filtre sur son orientation sexuelle tout en donnant quelques explications.

Angèle sans filtre sur sa bisexualité

Cela fait déjà trois ans comme son premier album est sorti et ce 10 décembre, Angèle fera son grand retour avec un nouvel album baptisé Nonante-Cinq. Discrète sur sa vie privée pendant plusieurs années, la chanteuse a fait son coming out en août 2020. Elle avait révélé qu’elle était bisexuelle en postant un cliché sur lequel elle porte un t-shirt où il est marqué au dos : « Portrait of women who love women« . Séparée de sa compagne Marie Papillon, la belle blonde a accordé une interview au magazine Elle et durant cet entretien, elle a accepté revenir sur ce cliché qui avait provoqué de nombreuses réactions chez les internautes. Elle a ainsi déclaré que lorsqu’il fallait publier cette photo, la presse avait déjà eu à faire part de sa bisexualité, donc pour elle ce n’était plus une exclusivité, mais juste une annonce.

Elle a continué en contestant l’aspect politique de son approche. Elle a donc désapprouvé le fait que l’amour entre filles soit politique et qu’elle trouverait assez intéressant que cela ne soit plus un sujet, tout en reconnaissant que ça l’est et qu’elle ne peut se fâcher contre les gens qui l’évoquent. Elle a poursuivi en admettant que c’est bon d’en discuter car on a tous besoin de représentations. La jeune femme âgée de 25 ans a enchainé en disant : « Ado, si j’avais eu plus d’exemples de personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles à la télé ou au cinéma, j’aurais peut-être compris plus vite que j’étais bi. Je me serais moins menti à moi-même, et j’aurais vécu d’autres histoires. » Puis elle a fini par signaler que c’est hallucinant de voir le nombre de messages qu’elle a reçus, avant de conclure en disant qu’une fille s’est confiée auprès d’elle en lui faisant savoir qu’elle aime les filles et qu’elle l’avait toujours gardé pour elle.

Une femme qui assume son orientation sexuelle

Lors d’une autre interview en 2020, la musicienne avait déclaré que les personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles étaient très peu représentées. Dans les colonnes de Télérama, elle avait affirmé avoir écrit la chanson Ta reine en pensant à une amie gay qui estimait que les lesbiennes ne sont pas assez représentées dans l’univers de la pop culture. Elle a poursuivi en disant avoir été stupéfaite de recevoir autant de messages de remerciements et de voir des fans en train de chanter avec elle dans des salles pleines à craquer. Elle a complété ses déclarations en faisant savoir que cela ne la gêne pas de porter des drapeaux mais qu’elle ne peut pas le faire toute seule. Avant de conclure en disant qu’elle ne pourra pas parler au nom de toutes les femmes, encore moins au nom de toutes ces femmes qui vivent des relations homosexuelles.