Affaire Richard Berry : des SMS où il accable Jeane Manson, découverts

Ce vendredi 29 octobre, Coline Berry a accordé un entretien à nos confrères du Parisien, dans le cadre de l’affaire de viol qui l’oppose à son père. Au cours de l’interview, la jeune femme de 45 ans dévoile les textos de regrets envoyés par son géniteur, dans lequel ce dernier ne semble pas totalement reconnaître son tort, mais essaie plutôt de porter le chapeau à son ex-compagne.

Une étrange affaire qui oppose une fille à son père

C’est une affaire qui perdure. Souvenez-vous, le 25 janvier 2021, Richard Berry a été accusé de viols et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant. Autrement dit, le célèbre comédien français venait d’être accusé d’inceste. Et c’est bien sa fille Coline Berry qui porte cette accusation à l’égard de son père. Très rapidement, ce dernier est sorti pour démentir fermement de telles accusations, et ne laisse aucune place à l’ambiguïté dans sa déclaration. Neuf mois son passé depuis que Coline Berry a émis ses accusations à l’encontre de son père, mais aucun dénouement n’a été trouvé, et cette affaire continue d’animer la toile.

Vendredi 29 octobre, la fille de Richard Berry, a accordé une interview à nos confrères du journal Le Parisien, dans laquelle, elle revient sur les faits qui font l’objet de ses accusations. En effet, la quadragénaire a fait savoir qu’elle se faisait embrasser par son père, sur la bouche alors qu’elle avait entre 8 et 10 ans. Elle a également dévoilé qu’elle avait pris part de force à des jeux sexuels avec l’ex-compagne de son père, Jeane Manson. Toujours au cours de l’entretien, la jeune femme, dénonce l’imposture de son père quand il s’affiche comme étant défenseur des victimes de féminicide et de surcroît lorsqu’il joue publiquement le rôle de parrain de l’association Enfance Majuscule, qui défend les droits des enfants. La quadragénaire s’est également révoltée de constater que son géniteur avait repris son rôle dans son spectacle, Plaidoirie sur la planche.

Richard Berry, reconnait-il enfin les accusations dont il fait l’objet ?

Si jusqu’à ce jour, Richard Berry n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés, d’importants progrès auraient été enregistrés dans l’affaire. Ainsi, Coline Berry révèle aux journalistes du Parisien, les messages que lui a envoyé son père et qui ont été présentés au parquet de Paris. Dans lesdits messages, on peut clairement lire des mots qui traduisent le regret de l’acteur de 71 ans concernant les accusations portées par sa fille à son encontre. Après avoir accablé son ex-compagne, Jeanne Manson, la septuagénaire, demande pardon à sa fille. Mais trop tard dans son entretien avec Le Parisien, la quadragénaire a fait savoir qu’elle n’attendait plus rien de son père. Et donc elle ne semble pas vouloir de ses excuses qui ne révèlent en rien, sa reconnaissance des faits.

Si Richard Berry a pu compter sur le soutien de l’une de ses filles qui ne croit pas un seul mot des accusations prodiguées à son encontre, tout le reste de la famille semble aujourd’hui se retourner contre le célèbre acteur. Ainsi, lors des auditions au tribunal, Catherine Hiegel, mère de Coline Berry ainsi que Josiane Balasko et Marilou Berry, respectivement tante et cousine de la victime, ont toutes pris la défense de celle-ci. Toutefois, malgré les accusations portées à son égard, Richard Berry, est présumé innocent, jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable devant un tribunal.