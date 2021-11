Cyril Hanouna : découvrez cet étonnant prénom que lui a donné son ex

« Baba », comme on aime le prononcer, n’est pas le seul surnom de Cyril Hanouna. En effet, avec son ex-femme, le présentateur possède un autre surnom.

Émilie Révèle, le nouveau surnom de Cyril Hanouna sur le plateau

Si vous êtes un grand fan de Touche Pas à Mon Poste vous n’avez sans doute pas pu manquer ce qui s’est produit sur le plateau de l’émission, ce lundi 18 octobre dernier. Alors qu’il essayait de joindre son fils, Lino âgé de 9 ans, en plein direct sur le plateau, Cyril Hanouna est tombé sur son ex-femme. Habituellement, une telle situation est assez gênante, surtout quand la rupture est récente. Cependant, baba et son ex-compagne, n’ont pas eu du mal à converser pendant l’appel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Mais ce n’était pas ce qui a le plus surpris les téléspectateurs. Ce qui a attiré notre attention est le surnom par lequel Émilie désigne son ex-époux. « Oui, HP », avait en effet lancé la jeune femme lorsqu’elle avait décroché le téléphone. À ce moment-là, personne n’avait rien remarqué d’inhabituel. Et Cyril Hanouna de rappeler à son ex-femme qu’il était en plein direct et qu’il voulait parler à son fils. C’est alors à cet instant que celle-ci enfonce le clou en demandant à l’animateur si personne ne se demande pourquoi elle lui avait appelé HP. Pris dans le filet, le présentateur de 47 ans était donc obligé de donner une explication à ses chroniqueurs sur le plateau. Que pouvait donc signifier ce fameux ‘HP’ ?

Cyril Hanouna explique son surnom HP en direct

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyril_hanouna.top.fan)

Harry Potter, où tout simplement la marque d’ordinateur HP ? Non ce n’est rien de tout ça explique Cyril Hanouna. En effet le surnom HP ferait référence à “Hôpital psychiatrique “. Une signification pour le moins, étonnant puisque la plupart des chroniqueurs ont éclaté de rire en apprenant ce que voulais vraiment dire ce HP.

Cyril Hanouna ne veut pas entamer une nouvelle relation tout de suite

Désormais célibataire, Cyril Hanouna aurait fait part à ses chroniqueurs de son envie de rester loin de toute relation amoureuse pour le moment. Et ce, pendant deux prochaines années. Cette décision, Cyril Hanouna ne l’a pas pris sur un coup de tête. Le présentateur a expliqué qu’il souhaitait donner du respect à toutes ces personnes qui ont été avec lui donc sa femme et ses enfants. Et manifestement, il n’aura aucune difficulté à tenir cet engagement, car, il est particulièrement très occupé par son travail qu’il, n’aura certainement pas le temps de se lancer dans la chasse à une nouvelle conquête.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

En effet après 18 ans de relation dans lequel est né 2 adorables enfants, Cyril Hanouna et son ancienne épouse se sont séparés et vivent désormais, chacun de leur côté. Cependant, cela ne les empêche pas de ne pas se côtoyer, et comme on l’a remarqué sur le plateau de l’émission du 18 octobre, Cyril Hanouna et son ancienne femme sont toujours très proches. De son côté aussi, il est certain que Émilie souhaite rester célibataire pendant un bon bout de temps comme son ex-époux. Et même si cette hypothèse n’a pas encore été évoquée, Cyril Hanouna et son ex-femme peuvent se retrouver à nouveau unis. Après tout, ils ne seront pas les premiers à le faire, car plusieurs célébrités se sont prêtées à ce jeu.