Kate Middleton : elle fait une sortie surprenante pour Halloween avec ses enfants George et Charlotte

Tout comme de millions de familles dans le monde, Kate Middleton et sa famille, aiment fêter Halloween, C’est ainsi que la duchesse de Cambridge et deux de ses enfants se sont rendues dans un magasin de costume pour choisir leur déguisement.

Kate Middleton est ses enfants aiment Halloween

La manière de fêter Halloween est propre à chaque famille. Tandis que certains préfèrent passer la journée devant les films d’horreur les plus dramatiques, d’autres adorent le déguisement. Et c’est dans cette deuxième catégorie que se trouve Kate Middleton et sa famille. À cet effet, la princesse et ses enfants achètent de nouveaux costumes chaque année.

Mais au vu de son rang social, il est indéniable de penser que la duchesse se rende dans les boutiques les plus luxueuses et les plus chères pour choisir les costumes confortables pour elle-même et ses enfants. Cependant, c’est tout le contraire qu’on assiste. Kate Middleton préfère se rendre dans les magasins les plus simples pour faire rapidement ses achats. Ainsi l’a-t-on aperçue souriante comme d’habitude, dans une boutique de Cambridgeshire en compagnie de ses enfants en 2019.

Kate et ses enfants étonnent tout le monde

Ce jour-là, c’était la surprise générale dans le magasin de sainsbury’s situé dans le Cambridgeshire. Les clients ne pouvaient certainement pas croire à leurs yeux. Kate Middleton et ses enfants avaient débarqué dans la boutique pour faire leurs achats de costume pour les déguisements d’Halloween. Habituellement, les membres de la famille royale se gardent de fréquenter les lieux publics pour faire leurs petites courses. Il est donc indubitable que tout le monde soit étonné de voir la duchesse en personne dans un simple magasin accompagné de ses enfants pour faire des achats.

Une cliente narre ce qui s’est passé

Dans la boutique se trouvait une cinquantenaire qui n’a pas pu s’empêcher d’épier la princesse pendant qu’elle aidait ses enfants à choisir leurs costumes. Ainsi, a-t-elle pu raconter la scène aux journalistes. Une scène qu’elle décrit comme étant très agréable. Et, bien que le garde du corps de la princesse consort et de ses enfants ait interdit à tout le monde de prendre des photos, la cinquantenaire a discrètement réussi à en prendre. La suite de la journée aura été sans doute exceptionnelle pour cette femme qui n’arrivait pas à croire en ses yeux.

Kate Middleton et sa famille voyagent vers l’inconnu

Profitant de leur courte vacance, William et sa famille ont été aperçus à l’aéroport d’Heathrow, à Londres où ils embarquent pour une destination secrète. Ainsi, il y a fort à parier qu’à l’occasion de la fête d’Halloween de cette année, le couple princier ne manquera pas de mettre les petits plats dans les grands pour faire profiter pleinement à leurs enfants, la célébration.

Meghan et Harry adorent Halloween

De leurs côtés Meghan Markle et son époux ont certainement pris toutes les dispositions pour fêter Halloween en grand. Car il faut le dire, cette fête est symbolique pour le couple princier exilé aux États-Unis depuis plusieurs mois. Comme celui de 2019, l’Halloween de cette année sera exceptionnelle pour le duc et la duchesse de Sussex puisqu’un nouveau membre s’est ajouté à la famille au cours de l’année et fête donc sa toute première Halloween. Il s’agit de Lilibet-Diana née en juin dernier.