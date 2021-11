Jazmin Grace Grimaldi ténébreuse : elle sort le grand jeu pour Halloween !

Pour Halloween, Jazmin Grâce Grimaldi n’a pas fait simple. La fille du Prince Albert de Monaco et de Tamara Rotolo a décidé de profiter pleinement de la fête des morts avec ses copines.

Halloween anticipée pour Jazmin Grimaldi

Souvenez-vous, il y a de cela 5 ans, Jazmin Grâce Grimaldi, a enflammé la toile en publiant une photo d’elle dans un déguisement hyper-flippant pour Halloween. Cette année, la jeune femme de 29 ans renoue avec ses vieilles habitudes. Seulement, pour cette fois-ci, elle ne fait pas très peur, mais son déguisement laisse sans voix.

En effet, la fille du souverain monégasque à une nouvelle fois enflammé la toile ce vendredi 29 octobre, deux jours avant Halloween, en postant un cliché qui en dit long sur son amour pour cette fête. « Lancement précoce de l’Hallo-week avec Loulou », a-t-elle écrit en légende de la publication. En réalité, la jeune femme de 29 ans qui se trouve actuellement à Londres, n’était pas seule sur la photo publiée, mais était en présence de 5 de ses amis. Toutes vêtues de noir à l’exception d’une qui a préféré mettre le rose, les six filles avaient adopté des déguisements hyper-sexy pour célébrer la fête des Morts qu’elles ont lancé bien à l’avance. Quoiqu’elles fussent toutes resplendissantes sur la photo postée, Jazmin Grâce Grimaldi a particulièrement attiré notre attention. La fille du Prince Albert a opté pour une robe bustier noire avec un masque brodé qui couvre une partie de son visage. À l’instar de ces 5 camarades, la jeune femme glisse un sourire très séduisant dans l’objectif de la caméra.

Jazmin ressemble de plus en plus à sa mère

Si vous êtes passionnée de la famille princière monégasque, vous n’êtes pas sans savoir que toutes les conquêtes du Prince Albert sont de très belles femmes. Il faut dire que le souverain à un goût prononcé de la beauté féminine. Ainsi, la mère de Jazmin Grâce Grimaldi était sans conteste, de toute beauté. Une qualité esthétique dont a hérité sa fille. D’une rayonnante élégance, la fille d’Albert II est tout simplement une belle femme.

Quel est le statut de Jazmin Grâce Grimaldi à Monaco

Jazmin Grâce Grimaldi est née d’une courte idylle entre le Prince Albert et sa mère Tamara Rotolo. Contrairement à la fille de la Brésilienne, Mariza dont le prince nie la paternité, Jazmin Grâce Grimaldi, est reconnue par Albert de Monaco en 2006. Cependant comme ses parents ne sont pas mariés, elle ne put être intégrée dans la liste de succession au trône. Car elle est officiellement considérée comme étant le produit d’un adultère. Toutefois, la jeune femme est héritière de la fortune personnelle de son père estimée à près d’un milliard d’euros, et est prise en charge financièrement par son père.

Zoom sur la carrière de Jazmin Grâce Grimaldi

Diplômée de l’Université Fordham de Manhattan à New York Jazmin Grimaldi, s’est lancé dans le monde de la musique et du cinéma. Ainsi, elle a incarné un personnage dans la série The Marvelous, Mrs Maisel, diffusée sur Amazon Prime. Et comme la plupart des membres de sa famille paternelle, Jazmin est fortement engagée dans les actions humanitaires.